Mellom 1. januar og 18. juni godkjente den tyske regjeringen våpeneksport for minst 7,48 milliarder euro – tilsvarende over 85 milliarder kroner. Det er en 30 prosents økning fra første halvår i fjor.

Opplysningene er gitt av regjeringen som svar på et spørsmål fra parlamentarikeren Sevim Dağdelen fra partiet «Forbundet Sahra Wagenknecht – fornuft og rettferdighet». Wagenknecht forlot i fjor venstrepartiet Die Linke og tok med seg flere parlamentarikere over til sitt nye parti.

Om lag 56 prosent av eksporten er til Ukraina og skal brukes i landets kamp mot Russland.

Samtidig er Saudi-Arabia i år tilbake blant de fem landene som importerer mest våpen fra Tyskland. I forbindelse med drapet på journalisten Jamal Khashoggi på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul i 2018, og også på grunn av Saudi-Arabias krigføring i Jemen, stanset Tyskland våpeneksporten til Saudi-Arabia. Men den er siden blitt gradvis gjenopptatt.

Ifølge næringsdepartementet i Berlin har Tyskland gitt grønt lys for våpeneksport for i alt 132,48 millioner euro (1,5 milliarder kroner) til Saudi-Arabia så langt i år. Departementet understreker at eksporten kun er knyttet til prosjekter der Tyskland samarbeider med enten EU eller Nato.