Til tross for at det til stadighet innføres flere og høyere tollsatser fra Europa og USA mot Kina finnes det smutthull som omgår reglene, hvor varer som koster mindre enn en viss sum fritas fra tollplikten.

Som et ledd i den pågående handelskrigen mot Kina ønsker EU å tette hullet.

Senere i juli er det ventet at Europakommisjonen vil fremme et forslag om å skrote grensen på 150 euro, hvor billigere varer er fritatt fra tollplikten, sier kilder til Financial Times.

Kommisjonens forslag vil gjelde for alle internettbaserte handelsplattformer som sender varer direkte til kunder i EU fra utenfor unionen. Hovedmålet for endringene meldes imidlertid å være de kinesiske e-handelsplattformene Temu og AliExpress, sammen med klesforhandleren Shein – selskaper som selger billige konsumvarer.

I 2023 foreslo kommisjonen å fjerne minstegrensen på 150 euro, men arbeidet med å fjerne grensen kan nå skyte fart for å bremse oppgangen i importen av billige produkter.

Barnearbeid, dårlige arbeidsforhold...

Ifølge EU-kommisjonen ble det i løpet av fjoråret importert 2,3 milliarder varer som var fritatt fra toll til Europa.

Blant de største importørene til Europe er e-handelsplattformen Temu, som ble grunnlagt så sent som i 2022. Bedriftsmodellen går ut på å kutte kostnader ved å hoppe over mellommenn og heller sende varer direkte fra Kina til kunden. I april 2023 rullet selskapet ut i sine første europeiske land, og har siden kommet til Norge.

I tillegg til kostnadseffektiviseringen får Kina gjennom sin status som utviklingsland tilgang på subsidiering av postforsendelser, som gjør det kostnadseffektiv å sende varer med fly, ifølge FT.

Temu har vært gjenstand for mye kritikk, mest for utbredt bruk av barnearbeid i produksjonen og fabrikker med svært dårlige arbeidsforhold. I tillegg stilles det store spørsmålstegn ved kundenes datasikkerhet.

...og brudd på EU-regler

Det er imidlertid lite å utsette på gjennomsiktigheten til Temu. Det tok ikke Finansavisen lang tid å finne et eksempel på at Temu er klar over at sikkerheten på produktene står stikk i strid med EUs regler.

I beskrivelsen av «sveiseapparatet» (i plast) er de så ærlige at de i nettadressen har tatt med de tre ordene «bryter-europeisk-standard».

SELGES ULOVLIG: Flere av Temus produkter oppfyller ikke EUs krav til produktstandard. Skjermbilde: Temu

Det er nettopp brudd på EU-standarder som er et av kommisjonens hovedargumenter for å stagge importen fra aktører som Temu.

I 2023 bekreftet EUs tilsynsorgan Safety Gate 3.412 farlige produkter importert til Europa. Det er en oppgang på over 60 prosent fra 2.117 bekreftede tilfeller i 2022 – året før Temu ble lansert i Europa.



3.412 er tallet på regelbrudd bekreftet av EUs organ, og er lavere enn det totale innmeldte antallet.

Leketøyindustrien i Europa har også en høne å plukke med de kinesiske produsentene. Industrigruppen Toy Industry of Europe (TIE) sa i februar at den kjøpte 19 leker fra Temu hvor ingen opprettholdt EU-standarder.

18 av 19 leker var en reell sikkerhetstrussel mot barn, ifølge TIE.

Temu har svart at de siden har fjernet de aktuelle produktene fra nettsiden, og sa «produktsikkerhet er av største betydning for oss», til tross for at selskapet markedsfører regelbruddene.