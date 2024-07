Kjøpesenteraksje bykser 11 prosent

Fredag kom det nye tall for USAs sysselsetting utenfor landbruket, bedre kjent som «nonfarm payrolls» eller bare «NFP». I juni økte nivået med 206.000, mot ventet 200.000. Arbeidsledigheten steg imidlertid til 4,1 prosent, noe som var 0,1 prosentpoeng mer enn konsensusestimatet og høyere enn noen gang siden november 2021.

Markedet tolket rapporten som et tegn på ytterligere forverring i arbeidsmarkedet, noe som i sin tur øker sannsynligheten for snarlige rentekutt. Følgelig sank renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner, mens gullprisen og S&P 500-indeksen steg. Derivatmarkedet priser nå inn en 71 prosent sannsynlighet for at Fed funds-renten senkes med minst 0,5 prosentpoeng innen nyttår.

Høyere arbeidsledighet er sjelden bra for handelssektoren, men den amerikanske kjøpesenterkjeden Macy's fikk likevel et kursløft på nesten 11 prosent. En investorgruppe som ønsker å kjøpe selskapet har oppjustert et tidligere bud fra 24,00 til 24,80 dollar pr. aksje. Prislappen blir i så fall rundt 6,9 milliarder dollar.

Macy's kursutvikling illustrerer svekkelsen i USAs kjøpesentersektor, som i stadig større grad knuses av nettforhandlere. Dagens børsverdi er 70 prosent lavere enn toppnoteringen fra juli 2015. Markedet har heller ikke tro på at investorgruppen vil lykkes med å ta over Macy's, ettersom aksjen fremdeles handles med en rabatt på 20 prosent til det gjeldende budet.

For Tesla ble oppturen på mer beskjedne 1 prosent. Myndighetene i Kinas Jiangsu-provins har nå godkjent selskapets Model Y for bruk i offentlig sektor. Det er første gang dette skjer, og ingen andre utenlandske elbiler har for tiden det samme privilegiet. Også Volvo er på listen, men selskapet eies av kinesiske Geely.

Pilene fortsetter derimot å peke nedover for bitcoin, som for noen år siden skulle gjøre oss alle til kryptomilliardærer. Fredag ettermiddag var kursen ned med godt over 4 prosent, til rundt 55.900 dollar. Første gang dette nivå ble nådd var i februar 2021.