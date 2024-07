Fredag morgen la XXL frem tallene for årets andre kvartal. Omsetningen var som forventet, og landet på 1.776 millioner kroner. Det er 170 millioner kroner ned fra fjoråret, da omsetningen var på 1.946 millioner. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) var under forventning, og havnet på 39 millioner kroner. Dette er derimot en positiv utvikling fra i fjor, da tallet var på minus 57 millioner kroner.

Andre kvartal endte med et negativt resultat på 283 millioner kroner, og totalt for 2024 så langt har selskapet tapt 491 millioner kroner.

I 12-tiden fredag var XXL-aksjen ned 4,8 prosent på Oslo Børs, til 78 øre.

– Vi leverer et kvartal med skuffende salg, hovedsakelig drevet av lav etterspørsel etter kapitalintensive varer, og med en tilgjengelighet som fortsatt henger etter. Imidlertid har vi en sterkere og voksende bruttofortjeneste, som har forbedret våre driftsresultater, sier konsernsjef Freddy Sobin i en børsmelding.

En av de viktigste kategoriene for selskapet er sykler, og denne kategorien hadde en negativ utvikling i andre kvartal.

– Vi ser at kundene holder tilbake på kapitalintensive produkter og fremfor alt sykler. Kundene har mindre i lommeboken. Da prioriterer man ikke å kjøpe en ny sykkel akkurat nå, sier Sobin til Finansavisen.

XXL (Mill. kr) 2. kv./24 2. kv./23 Driftsinntekter 1.776 1.946 Driftsresultat -151 -249 Resultat før skatt -203 -310 Resultat etter skatt -283 -246

Britiske samarbeidspartnere

I løpet av kvartalet meldte XXL at selskapet inngikk et strategisk partnerskap med det britiske selskapet Frasers Group. Frasers Group er den ledende sportsgrossisten i Storbritannia, og eier nå rundt 25,8 prosent av aksjene i XXL, samt rundt 32,5 prosent av de stemmeberettigede A-aksjene.

– Vi har en intensjon om å inngå et strategisk partnerskap med Frasers Group, men en stor del av dette gjenstår å formalisere. Vi kommer til å inngå et sourcing-samarbeid, der vi kommer til å kunne ta del av deres produktportefølje. Vi håper at de kan hjelpe oss med å få sterkere relasjoner med viktige varemerker og leverandører, sier Sobin.