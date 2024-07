Venter ølbonanza på søndag

Søndag er det duket for EM-finale i fotball mellom England og Spania, og ifølge bransjeforeningen British Beer and Pub Association (BBPA) er det ventet at øltørste og fotballglade engelskmenn vil bidra til et realt omsetningshopp i forbindelse med fotballkampen.

Totalt ventes det at puber over hele England vil skjenke 10 millioner flere halvlitere enn normalt, noe som vil bidra med ekstra inntekter på 48 millioner pund, eller om lag 660 millioner kroner.

Om England vinner finalen søndag vil det være første gang siden 1966 at det engelske herrelandslaget vinner en større turnering. Det er også vedtatt at pubene får holde åpne lenger enn normalt på søndag, slik at engelskmenne kan feire ut i de sene nattetimer, eller drukne sorgene.

«På det som kommer til å bli en veldig spennende dag så venter vi at våre medlemmspuber kommer til å skjenke utrolige 10 millioner flere halvlitere. Dette kommer til å generere 48 millioner pund i ekstra inntekter for puber og bryggerier av fans over hele landet», sier BBPA-sjef Emma McClarkin.