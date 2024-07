Kurskrakk for frakkaksje

Luksussektoren har slitt i år, som følge av bekymringer rundt etterspørselen i Kina og andre store markeder. Mandag bekreftet britiske Burberry, som er best kjent for sine frakker, at trenden ikke er over.

Ledelsen varslet at omsetningen i andre kvartal ble 21 prosent lavere enn for et år siden, noe som innebærer at virksomheten tapte penger i første halvår. Av samme grunn blir årets inntjening trolig verre enn tidligere antatt, og det skal heller ikke betales noe utbytte for 2024. Som om ikke det var nok, fikk toppsjefen fyken med umiddelbar virkning. Nyhetene bidro til at Burberry-kursen stupte 17 prosent, til det laveste nivået siden 2010. Kering, som blant annet eier Gucci-merket, ble dratt med i dragsuget, med et kursfall på nesten 6 prosent.

I USA er de store bankene nesten ufattelig raske med å publisere sine kvartalsrapporter, og mandag var det Goldman Sachs' tur. Finansgiganten økte overskuddet med 150 prosent, selv om honorarene fra corporate-oppdrag skuffet noe. I likhet med JPMorgan, Wells Fargo og Citigroup overrasket både topp- og bunnlinjen positivt, og ved firetiden var aksjen opp med 1 prosent.

Også en annen kjempe i finansverdenen, forvalteren BlackRock, la frem uventet sterke inntjeningstall. Både forvaltningskapitalen og inntektene skuffet imidlertid, delvis som følge av at kundene skjøt inn langt mindre i aksjefond enn det analytikerne hadde forventet. Topplinjen bedret seg uansett med 8 prosent fra fjorårets andre kvartal, og mandag ettermiddag var BlackRock-kursen tilnærmet uendret.

For øvrig medførte helgens forsøk på å ta livet av Donald Trump at den tidligere presidenten er blitt langt mer populær i USA. Også på de amerikanske børsene var det en viss begeistring, og S&P 500-indeksen steg til enda en ny rekord. I tillegg fikk Trump Media & Technology Group, som blant annet eier det sosiale nettverket Truth Social, et kursløft på 36 prosent.