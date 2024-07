Flere luksusvareprodusenter sliter med svakere etterspørsel, og det samme gjelder Hugo Boss. Selskapet guider nå 1-4 prosent topplinjevekst til 4,2-4,35 milliarder euro for 2024, går det frem av en oppdatering tirsdag.

Dette er ned fra 4,3-4,45 milliarder euro i den tidligere prognosen. En analytikerkonsensus Hugo Boss selv har sammenstilt pekte mot inntekter på rundt 4,35 milliarder euro.

Briter og kinesere svikter

«Vedvarende makroøkonomiske og geopolitiske utfordringer demper den globale forbrukeretterspørselen. Denne motvinden bidro til ytterligere nedgang i bransjeveksten, og påvirket topp- og bunnlinjen i andre kvartal. Det generelle markedsklimaet holdt seg spesielt utfordrende i nøkkelmarkeder som Storbritannia og Kina», skriver Hugo Boss.

Driftsresultatet for 2024 estimeres nå til 350-430 millioner euro, mot tidligere 430-475 millioner euro. Her lå konsensus på 434 millioner euro.

Den nedjusterte Hugo Boss-guidingen kommer dagen etter at både Burberry og klokkeprodusenten Swatch slapp svake salgstall, og ble straffet med kursfall på 16 og 10 på henholdsvis London- og Zürich-børsen.

Tirsdag ettermiddag reagerer markedet med å sende Hugo Boss ned over 9 prosent på Frankfurt-børsen. Burberry fortsetter før øvrig ned over 3 prosent i London.

– Vellykket vekststrategi

De foreløpige tallene for andre kvartal viser inntekter på 1,02 milliarder euro, noe som valutajustert tilsier én prosent fall fra samme periode i fjor. Driftsresultatet på 70 millioner euro er hele 42 prosent lavere enn i andre kvartal 2023.

HUGO-BOSSEN: Daniel Grieder (nummer to fra høyre) i samtale med blant andre Daniel Ricciardo (med ryggen til) etter Formel 1-løpet i Miami i mai i år. Foto: NTB

Analytikernes forventninger lå på 104 millioner euro i driftsresultat av inntekter på 1,03 milliarder euro.

I tillegg til det svakere salget forklarer selskapet tallene med «strategiske investeringer i virksomheten.»

Hugo Boss gleder seg over at inntektene stadig overstiger 2019-nivåer med mer enn 50 prosent, noe som selskapet tilskriver en «vellykket gjennomføring av vekststrategien CLAIM 5» de siste tre årene, en strategi som «har løftet momentumet for varemerket betydelig og gitt betraktelig høyere markedsandeler for Boss og Hugo», heter det videre i tirsdagens oppdatering.

Hugo Boss publiserer sin fullstendige rapport for andre kvartal 1. august.