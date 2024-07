Burberry dro inn inntekter på 458 millioner pund i sitt regnskapsmessige første kvartal 2024/25, går det frem av en oppdatering mandag. Dette er ned fra 589 millioner pund i samme periode i fjor. Like-for-like-salget falt 21 prosent.

«Nedgangen i handel vi opplevde inn i kvartalet fortsatte inn i juli. Hvis denne trenden fortsetter gjennom inneværende kvartal, forventer vi et driftsunderskudd i første halvår og et driftsresultat for regnskapsåret under dagens konsensus. Mens vi navigerer gjennom denne perioden, har vi besluttet å suspendere utbytteutbetalinger for 2024/25 for å opprettholde en sterk balanse og evnen til å investere i langsiktig vekst», skriver selskapet.

Bytter toppsjef igjen

I en separat pressemelding varsler styret, under ledelse av Gerry Murphy, at Jonathan Akeroyd går av som konsernsjef med umiddelbar virkning og erstattes av Joshua Schulman. Sistnevnte har tidligere vært sjef i Michael Kors, Coach og Jimmy Choo.

LABERT SALG: For Burberry. Her fra en butikk i London. Foto: Bloomberg

Burberry går nå tilbake på sin plan om å sikte seg inn på kunder i det øvre segmentet i luksusmarkedet, og skifter fokus til mindre velstående forbrukere. Luksuskjempen gir dermed opp omstillingen mot å bli selve definisjonen på «Modern British Luxury» etter å ha byttet ut både toppsjef og kreativ sjef i løpet av de siste to og et halvt årene.

– Vi tar avgjørende grep for å rebalansere vårt tilbud til bli mer gjenkjennelig for Burberrys kjernekunder, samtidig som vi skal levere relevante nyheter, sier styreleder Murphy om strategiendringen.

Burberry-kursen har nesten halvert seg siden Akeroyd ble ansatt som konsernsjef i april 2022, og nedturen fortsetter mandag formiddag med et kursfall på over 15 prosent.

Salget svikter overalt

Mandagens oppdatering kommer etter at Burberry-salget sviktet verden over i kvartalet før, særlig i Kina. Rapporten viste et resultat etter skatt på 270 millioner pund for regnskapsåret som ble avsluttet 30. mars. Dette var 45 prosent ned fra 490 millioner pund året før.

Sammenlignet med samme periode i fjor falt like-for-like-salget 23 prosent i Asia- og Stillehavsregionen i første kvartal og like mye i de amerikanske markedene – mens det i EMEIA-regionen (Europa, Midtøsten, India & Afrika) var ned 16 prosent.

Burberry er ikke den eneste luksusvareaktøren som sliter med svakere etterspørsel. Louis Vuitton-eier LVMH la frem svake salgstall i sin rapport for første kvartal, og det samme gjorde Gucci-eieren Kerring. Sistnevnte måtte se salget falle 10 prosent.

På den andre siden har Hermes og Prada rapportert om økende salg.