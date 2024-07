Meglerhusene roper kjøp i Orkla

I går la Orkla frem sine tall for andre kvartal, og meldte om et resultat før skatt på 2,6 milliarder kroner. Sammenlignet med fjorårets resultat på 1,8 milliarder kroner, utgjør dette en økning på 43 prosent.

Orklas omsetning økte også, fra 17,1 milliarder kroner i andre kvartal i fjor til 17,2 milliarder kroner i år. Dette er noe lavere enn Bloombergs estimat på 17,6 milliarder kroner.

I juni meldte Orkla at selskapet hadde solgt 100 prosent av aksjene i Lilleborg til amerikanske Solenis. Ifølge kvartalsrapporten solgte Orkla Lilleborg med en gevinst på 472 millioner kroner.

Oppjusterer kursmål

I kjølevannet av kvartalsrapporten kommer flere meglerhus med en oppdatering på Orkla. Syv av åtte har oppjustert kursmålet på aksjen.

Nordea-analytiker Herman Dahl forventer at Orklas positive vekst vil fortsette, ettersom prisøkninger kompenserer for lavere volumer samtidig som inflasjonspresset avtar. Dahl hever kursmålet fra 92 til 98 kroner, og beholder kjøpsanbefaling.

Håkon Fuglu i SEB har i sin nyeste analyse økt kursmålet fra 94 til 103 kroner. Han trekker frem et godt kvartal for Orkla, med marginforbedring som forventes å fortsette. Fuglu skriver også at salget av Lilleborg reduserer kompleksiteten for Orkla, og gjentar kjøpsanbefalingen.

Arctic-analytiker Henriette Trondsen forventer at aksjen vil reprises ytterligere de neste 12 månedene, ettersom inntjeningsveksten øker med forbedrede volumer og lavere råvarepriser.

«Orkla rapporterte et solid resultat for andre kvartal, drevet av vannkraft og forbedrede marginer for konsoliderte porteføljeselskaper (CPC). Selv om CPC-inntektene var litt under forventningene, er den positive trenden i volumforbedringer siden første kvartal bemerkelsesverdig og snur en negativ trend fra 2022», står det i analysen.

Arctic er det eneste meglerhuset som kutter kursmålet på aksjen, fra 105 til 103 kroner. Likevel beholder de kjøpsanbefalingen.

Meglerhusenes aksjeanalyser Meglerhus Anbefaling Tidligere anbefaling Kursmål Tidligere kursmål ABG Kjøp Kjøp 108 105 Pareto Kjøp Kjøp 105 100 Arctic Securities Kjøp Kjøp 103 105 SEB Kjøp Kjøp 103 94 Kepler Cheuvreux Kjøp Kjøp 100 100 Nordea Kjøp Kjøp 98 92 DNB Markets Hold Hold 90 87 Carnegie Selg Selg 76 71

Mindre positive

Blant meglerhusene som ikke har kjøpsanbefaling på Orkla finner vi DNB Markets og Carnegie.

Ole Martin Westgaard i DNB Markets gjentar sin holdanbefaling, etter at resultatene for andre kvartal var bedre enn ventet, men med en svak miks ettersom de konsoliderte porteføljeselskapene var litt under forventningene på grunn av lavere organisk vekst. Kursmålet er oppjustert fra 87 til 90 kroner.

Carnegie gjentar sin salgsanbefaling på aksjen. I sin analyse skriver meglerhuset at de er bekymret for at konsensusestimater for Orklas tilknyttede selskap Jotun er noe optimistiske. Likevel har Carnegie oppjustert kursmålet fra 71 til 76 kroner.