Nytt kursras i luksussektoren

Mandag stupte Burberry-kursen 16 prosent, etter at den britiske luksusprodusenten varslet om laber omsetning i andre kvartal. Tirsdag fulgte Hugo Boss etter, med et kursfall på 7 prosent. Det tyske motehuset, som er best kjent for sine skjorter og dresser, fortalte at salget i år blir lavere enn tidligere antatt. Den nedjusterte guidingen skyldes vedvarende makroøkonomiske og geopolitiske utfordringer. Situasjonen er særlig begredelig i Kina og Storbritannia. Dette var selskapets andre resultatvarsel hittil i år.

I USA fortsatte de store finansselskapene å pumpe ut ferske kvartalsrapporter. Tirsdag la Bank of America frem overraskende sterke topp- og bunnlinjetall, og som vanlig var årsaken skyhøy lønnsomhet i meglervirksomheten. Også kapitalforvaltningen bidro mye.

Resultatet var likevel ned med nesten 7 prosent fra fjorårets andre kvartal, hovedsakelig grunnet lavere rentemarginer. Fenomenet var også synlig i rivalen Wells Fargos regnskap, som ble publisert sist fredag. Bank of Americas ledelse spår imidlertid at utlånsvirksomheten blir mer lukrativ ut året, og det bidro til at aksjen var opp med godt over 4 prosent ved 16-tiden.

Morgan Stanley fikk en opptur på mer beskjedne 1 prosent. Også her oversteg fasiten analytikernes inntekts- og inntjeningsforventninger, men kapitalforvaltningen skuffet. Ledelsen forklarte at velstående kunder flytter penger fra innskudd med lav rente til for eksempel pengemarkedsfond, noe som reduserer Morgan Stanleys tilgang på billig finansiering.

Markedet legger generelt mer vekt på kontantstrømmer fra stabile virksomheter, som forvaltning og utlån, enn på for eksempel verdipapirhandel, der resultatet kan svinge mye fra periode til periode.

I motsetning til Bank of America og Morgan Stanley gikk Charles Schwab på en skikkelig smell. Meglerhuset fokuserer på personmarkedet og tjener ikke penger på corporate-oppdrag. Som ventet økte topplinjen med fattigslige 1 prosent i andre kvartal, mens overskuddet krympet med rundt 3 prosent. Når aksjen stupte 7 prosent, skyldtes det et 6 prosent fall i netto renteinntekter.