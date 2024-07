UPS signaliserer global oppbremsing

Tirsdagens kvartalsrapport fra UPS var langt ifra oppmuntrende, særlig ettersom lederen i det globale markedet for pakkefrakt regnes som en indikator for verdensøkonomiens situasjon. I andre kvartal skuffet både topp- og bunnlinjen stort, og driftsresultatet krympet fra 2,78 til 1,94 milliarder dollar. I tillegg ble selskapets prognose for årets inntekter barbert fra «opptil 94,5 milliarder dollar» til «rundt 93 milliarder dollar». UPS viste til svak global etterspørsel etter pakkefrakt samt et tiltagende prispress. Ved firetiden var aksjen ned med godt over 12 prosent.

General Motors la derimot frem overraskende høye inntekts- og inntjeningstall. Bilprodusenten tar dessuten grep for å redusere underskuddene i sin kinesiske virksomhet og segmentet som utvikler selvkjørende biler. Førstnevnte klarte ikke å innfri forventningene i andre kvartal, og dette bidro til et kursfall på mer enn 6 prosent. Kina er som kjent verdens største bilmarked.

Så kommer Coca-Cola, kanskje det mest «amerikanske» av alle verdens merker. Igjen var regnskapet for andre kvartal uventet sterkt, og resultatet ble et kursløft på nesten 1 prosent. Etterspørselen etter selskapets drikkevarer, som ofte inneholder maissirup og andre stoffer man helst burde styre unna, avtar i USA. Globalt peker pilene imidlertid fortsatt oppover, så for hele 2024 spår Coca-Cola en omsetningsvekst på 9–10 prosent.

Spotify-aksjen hadde mer vind i seilene, og ved firetiden tirsdag var kursen opp med 13 prosent – selv om inntektene i andre kvartal var helt som ventet og antallet brukere skuffet. Oppturen skyldtes en svært imponerende bunnlinje. Inntjeningen pr. aksje viste seg å være rekordhøye 1,43 dollar, mens analytikernes snittestimat lå på skarve 1,08 dollar.

Også bruttomarginen og fri kontantstrøm var høyere enn noen gang tidligere i strømmetjenestens historie. Som om ikke det var nok, er ledelsens guiding for driftsresultatet i tredje kvartal mer enn 30 prosent høyere enn meglerhusenes konsensusestimat. Prisøkninger og reduserte lønnsutgifter bidrar til utviklingen.