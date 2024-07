Innrømmer å ha aksjer i rivalen

Bernard Arnault, toppsjef i det franske luksuskonglomeratet LVMH, bekrefter at han har kjøpt en «veldig liten eierandel» i den sveitsiske rivalen Richemont, melder Bloomberg.

– Jeg kjenner godt til eieren, Johann Rupert, i Richemont. Og vi har et godt forhold, og jeg har fortalt ham at jeg aldri vil gjøre noe mot ham. Det er helt klart, sier Arnault i et intervju med CNBC.

Arnault er nummer tre på Bloombergs milliardærrangering, med en formue beregnet til 185 milliarder dollar – drøyt 2.000 milliarder kroner. Den franske luksusgruppen han leder, omfatter merkenavn som Louis Vuitton, Moët Hennessy, Tiffany, Dior, Fendi, Givenchy, TAG Heuer og Bulgari.

– Støtter det fullstendig

Nyheten om Arnaults inntreden i Richemont vekker spekulasjoner om hvilke intensjoner han har med investeringen. Richemont har imidlertid et sterkt forsvar mot uønskede beilere, ettersom Johann Rupert, Richemonts styreleder, kontrollerer 51 prosent av stemmerettene, og dessuten har uttrykt ønske om å holde Richemont uavhengig, skriver nyhetsbyrået.

Nyheten bidrar også til en kursoppgang på 1,7 prosent for den Sveits-noterte Richemont-aksjen fredag, som dermed er opp rundt 19 prosent hittil i år.

Til CNBC sier Arnault at Rupert har utrettet «noe fantastisk» med Richemont og luksusmerkene Cartier og Van Cleef, som gruppen også eier.

– Jeg tror han er uavhengig, han ønsker å forbli uavhengig, og jeg støtter det fullstendig, sier Arnault.

Luksussvikt

Tirsdag kveld presenterte LVMH skuffende tall for andre kvartal. Onsdag falt aksjen hele 4,7 prosent i Paris-handelen, etterfulgt av et nytt fall på 1,0 prosent torsdag. Fredag ettermiddag er LVMH-aksjen opp 1 prosent igjen i Paris.

Så langt i 2024 er aksjen ned rundt 9 prosent.

Den franske konkurrenten Kering, som blant annet eier Gucci, Yves Saint Laurent og Bottega Veneta, har også fremlagt svake resultater, og dessuten nedjustert forventningene for resten av året.

Kering-aksjen er opp 1,6 prosent fredag, men ned 28 prosent så langt i 2024.

Richemont rapportere selv om tilnærmet flat salgsutvikling i sitt regnskapsmessige første kvartal i forrige uke, påvirket av kraftig salgsvekst i Japan, men også en nedgang på hele 27 prosent i Kina.