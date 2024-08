Mandag serverte McDonald's en kvartalsrapport av slaget som får investorene til å rynke på nesen og analytikerne til raskt å endre sine estimater. Både topp- og bunnlinjen skuffet stort, og salget pr. butikk var lavere enn for et år siden – noe som ikke har skjedd siden coronaåret 2020, da folk i store deler av verden ble fysisk forhndret fra å besøke restauranter.

Et problem er at hurtigmat ikke er like billig som før, grunnet raskt stigende lønnskostnader og dyrere råvarer. Samtidig har vedvarende inflasjon og høyere renteutgifter svekket folks kjøpekraft. Ved 16-tiden var McDonald's-kursen likevel opp med rundt 3 prosent.

Heller ikke Heineken imponerte. Bryggerikonsernet tjente nesten 1,2 milliarder euro i fjorårets første halvår, men dette ble snudd til et underskudd på 95 millioner euro i perioden vi nylig la bak oss. Årsaken var nedskrivninger på i alt 874 millioner euro knyttet til Heinekens aksjepost i China Resources Beer, Kinas største ølprodusent.

Veksten i ølsalget sank til beskjedne 2,1 prosent, mot ventet 3,4 prosent. Forklaringen var tøffere konkurranse i Brasil, dårlig vær i Europa i juni samt at folk i etablerte markeder er blitt mer forsiktige med å bruke penger. Heineken-kursen stupte 9 prosent.

Nederlandske Phillips fikk derimot et kursløft på 15 prosent. Selskapet er i ferd med å gjennomføre en snuoperasjon, og det bidro til at inntjeningen i andre kvartal overrasket positivt. Samtidig øker salget av medisinsk utstyr, særlig i Nord-Amerika. For hele året venter ledelsen en omsetningsvekst på 3–5 prosent, selv om det makroøkonomiske klimaet forblir «utfordrende».

Forøvrig fokuserer markedet på onsdagens sentralbankmøte i USA. Enkelte kommentatorer på høyresiden tror at Fed vil senke styringsrenten, i et forsøk på å skape medvind for Demokratene i forkant av høstens presidentvalg. Derivatmarkedet priser imidlertid inn en 96 prosents sannsynlighet for at et første rentekutt utsettes til 18. september.