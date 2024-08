Alkoholkonsumet har stagnert

Italienske Davide Campari-Milano var blant selskapene som skuffet tirsdag, og straffen var et kursfall på nesten 4 prosent. Den 164 år gamle drikkevareprodusenten, som blant annet eier merkene Aperol og Grand Marnier, leverte en organisk inntektsvekst på 3,8 prosent i første halvår, mens nettoresultatet steg med beskjedne 1,3 prosent. Solid etterspørsel etter Aperol og Campari var et lyspunkt.

I samme sektor fikk britiske Diageo et kursfall på 5 prosent. Konsernet sitter på kjente merker som Smirnoff, Johnnie Walker, Captain Morgan og Guinness, men i regnskapsåret som ble avsluttet 30. juni sank omsetningen likevel med 1,4 prosent. Inntjeningen krympet samtidig med 13 prosent. Et problem er blodfattig salg i Latin-Amerika og Karibia, og som vanlig ble det skyldt på makroøkonomiske og geopolitiske forhold.

En vedvarende utfordring for produsenter av brennevin, øl og vin er at den yngre garde kjøper mindre av slikt enn før i tiden. En amerikansk spørreundersøkelse viser at bare 62 prosent i aldersgruppen 18–35 år drikker alkohol, mot 72 prosent i 2002. Dagens unge drikker dessuten sjeldnere og mindre.

I USA hadde Pfizer ingen vansker med å overstige analytikernes forventninger. Interessen for selskapets coronaprodukter har vært laber, etter at verden la bak seg pandemien, men for hele året spår ledelsen inntekter på hele 8,5 milliarder dollar fra dette segmentet. Solid omsetning av coronapillen Paxlovid bidro sågar til at topplinjen i andre kvartal økte, for første gang siden 2022. Ved 16-tiden var Pfizer-kursen uansett nær uendret.

Også Procter & Gamble tjente overraskende mye penger i kvartalet, men her skuffet inntektene. Selskapet har i de seneste årene økt prisene på blant annet bleier og toalettpapir, noe som i en periode resulterte i fallende eller uendrede volumer. I andre kvartal ble det imidlertid solgt flere P&G-varer, for første gang på mer enn to år. Aksjekursen sank likevel med 6 prosent.