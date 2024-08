Puma og Airbnb stuper

Europas bilsektor har slitt hittil i år,som følge av vedvarende svak etterspørsel, særlig for elbiler. Onsdag fikk tyske Continental imidlertid et kursløft på godt over 7 prosent, hovedsakelig fordi bildel- og dekkprodusentens tall for andre kvartal ikke var fullt så ille som mange hadde fryktet. Inntektsfallet på 4 prosent var likevel noe verre enn konsensusestimatet, og ledelsen nedjusterte sin prognose for 2024. Toppsjefen snakket om utfordrende markedsforhold, men la til at prisøkninger og kostnadskutt har bedret marginene.

I motsetning til Continental trynet Puma på Frankfurt-børsen, med et kursfall på mer enn 11 prosent. Produsenten av sportssko og -klær meldte om lavere omsetning enn for et år siden, og dessuten ble det forespeilte driftsresultatet for hele året endret fra 620-700 millioner euro til 620-670 millioner euro. Selskapet skyldte på en cocktail av negative forhold, inkludert ufordelaktige valutabevegelser, problemer i forsyningskjeden, høyere fraktkostnader, endrede tollsatser og, som vanlig, «makroøkonomiske og geopolitiske utfordringer».

Det gikk enda verre med Airbnb, selv om «alle» tilsynelatende bruker konsernets tjenester i disse dager. Selskapet er blant dem som ble hardt rammet under coronapandemien, for deretter å dra nytte av den etterfølgende rekylen i reiseaktivitet. Nå normaliserer forholdene seg, og i andre kvartal tjente Airbnb mindre enn ventet. Konsernet ser dessuten tegn på en oppbremsing i det amerikanske markedet. Topplinjeveksten på solide 11 prosent innfridde, men ved firetiden norsk tid var aksjen likevel ned med rundt 15 prosent.

For øvrig har de internasjonale børsindeksene hentet seg betydelig inn fra mandagens bunn. En årsak er forventninger om at Bank of Japan og andre sentralbanker vil gjøre alt de kan for å unngå ytterligere uro i finansmarkedene. Derivatmarkedet priser nå inn en 64 prosent sannsynlighet for at Fed senker sin styringsrente med hele 0,5 prosentpoeng 18. september, mens et kutt på et kvart prosentpoeng regnes som 36 prosent sannsynlig.