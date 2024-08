Marihuana-boblen sprakk

Det diskuteres ofte hvorvidt dagens kunstig intelligens-aksjer er i en «boble», der kraftige kursløft vil etterfølges av enda kraftigere kursfall. Noen sier ja og peker på hvordan mange av aktørene har gitt flere hundre prosent avkastning på kort tid, mens andre sier nei og mener at vi er i begynnelsen av en ny megatrend.

For 3-4 år siden ble cannabissektoren gjenstand for lignende spekulasjon, etter at flere land tillot produksjon og personlig bruk av slike substanser. Enkelte analytikere så for seg en verden der det å ta seg en «hurrarøyk» var omtrent like normalt som å drikke brus, og der de børsnoterte cannabisaksjene følgelig steg til himmels.

Canopy Growths utvikling illustrerer hva som virkelig skjedde. Aksjekursen bykset fra 20 kanadiske dollar sommeren 2015 til en topp på utrolige 550 dollar i februar 2021. Deretter seg luften imidlertid ut av boblen, og nå er aksjen verdt mindre enn 9 dollar. Fredagens kvartalsrapport bidro til elendigheten, ettersom både topp- og bunnlinjen skuffet stort. Problemet er knallhard konkurranse i et marked med altfor mange produsenter.

Det er verdt å merke seg at Canopy, i likhet med for eksempel Nvidia, opplever solid etterspørselsvekst. Salget av «medisinsk» marihuana steg med 20 prosent fra fjorårets andre kvartal, og rivalen Aurora Cannabis fortalte torsdag kveld at omsetningen var opp med 13 prosent. Også sistnevntes kursgraf minner om det sveitsiske fjellet Matterhorn, og ved firetiden fredag var de to aksjene ned med henholdsvis 7 og 5 prosent.

Expedia-kursen steg derimot med godt over 8 prosent. Det nettbaserte amerikanske reisebyrået slo analytikernes topp- og bunnlinjeestimat for andre kvartal, som følge av en 6 prosent årlig vekst i bestillingene. Selskapet advarte imidlertid at etterspørselen dabber av, selv om markedet for utleie av ferieboliger har tatt seg opp. AirBnb, Booking, flere hotellkjeder og en rekke flyselskaper klager over lignende utfordringer.