Det skotske klesmerket Ted Baker som så dagens lys i Glasgow i 1988, har lenge slitt med salget og dermed også økonomisk.

I mars i år ble kjedens 46 butikker i Storbritannia redusert med 15, etter at eierne innledet geldsforhandlinger med kreditorene. Men samtalene har ikke ført frem.

Nå stenger kjeden sine gjenværende 31 butikker på balløya. Over 500 ansatte rammes. For noen måneder siden mistet vel 250 mennesker jobben.

Oppdiktet navn

Mannen bak Ted Baker var Raymond Kelvin (68). Han begynte i sin onkels klesbutikk da han var 11 år, og endte med å åpne sin egen butikk som 33-åring. Da satset han på skjorter for menn. Siden ble garderoben utvidet med dresser og slips, før kjeden etter hvert også tilbød klær for kvinner.

Ted Baker var ingen person, men et oppdiktet navn Kelvin mente ville fungere som et varemerke, akkurat slik det norske motemerket Jean Paul så dagens lys i 1977.

Fra den spede begynnelsen utvidet Kelvin med butikker i Manchester og Nottingham, før han fikk en stor butikk i Covent Garden i London. Deretter etablerte kjeden seg i utlandet, gikk på børs og vokste kraftig.

KLAR MELDING: Ted Baker takker for seg og legger ned etter 36 år. 500 butikker er nå historie. SKJERMBILDE: TEDBAKER.COM

Rundet 500 butikker

Alle piler pekte oppover - inntil 2009. Da kom de første signalene i regnskapene om at alt ikke var i skjønneste orden.

Men i stedet for kostnadskutt, gasset kjeden på. Høsten 2012 åpnet Ted Baker på Fifth Avenue i New York, og kjeden lanserte sin egen parfyme og serie med kofferter og vesker.

I 2018 rundet kjeden 500 butikker i alle verdensdeler. Over 190 av dem fantes i Storbritannia. Men samtidig som kjeden feiret 30 år, kritiserte ansatte grunnleggeren åpent.

Merket som engang ble sett på som litt eksklusivt hadde mistet sin glans. Nå fremsto klærne bare overpriset og ute av takt med motene, i media.

Corona og skjulte tap

Kelvin sluttet i 2019, og kort tid etter kom en større regnskapskandale til overflaten. 58 millioner pund manglet i balansen. At coronaviruset rammet handelsnæringen bare måneder senere gjorde ikke ting enklere.

Butikker ble stengt, tusenvis av ansatte mistet jobben og i oktober 2022 ble selskapet tatt av børs da Rebook-eier Authentic Brands kjøpte selskapet for 211 millioner pund.

Men selv amerikanerne klarte ikke å snu merket og bedriften. Nå virker det som om eventyret over, i hvert fall i Storbritannia, hvor Ted Baker så dagens lys for 36 år siden.

Planer om relansering

En mulighet eierne ser på, som fortsatt eier de immaterielle rettighetene, er om man kan relansere Ted Baker som et merke som bare selges på nett og kanskje gjennom andre butikker.

Ted Baker ble blant annet tidligere solgt i kjeden Moss Bros. som er en britisk kleskjede som minner om norske Dressman og Volt.

En antydning om at varemerket Ted Baker ikke er dødt, ser man på de amerikanske nettsidene. Der står det at merket vil returnere om ikke lenge.