Konkurransetilsynet gir 4,9 milliarder i gebyr til dagligvarekjempene

Han mener bruken av prisjegere har virket positivt på konkurransen.

– Det er tøff konkurranse i dagligvaremarkedet og bruken av prisjegere har virket positivt på konkurransen, kommenterer han videre.

Norgesgruppen kommenterer i sin pressemelding at bransjenormen har vært offentlig kjent og at Konkurransetilsynet har vært orientert hele veien.

– Vi stiller oss helt uforstående til Konkurransetilsynets konklusjon. Skal man være billigst må man sjekke prisene i markedet, slik er det i alle bransjer. Vi mener bransjeavtalen og prisjegerne har styrket konkurransen, ikke svekket den slik Konkurransetilsynet hevder, sier konsernsjef Runar Hollevik i meldingen.

Lå an til større bot

Etterforskningen ble åpnet i 2018, da tilsynet aksjonerte mot Norgesgruppens Kiwi, samt Coop og Rema, for å undersøke om det har foregått et konkurransehemmende prissamarbeid mellom de store kjedene.

Etter razziaer hos Kiwi, Coop og Rema, sendte tilsynet varsel om gigantbøter på til sammen 21 milliarder i 2020. Dagligvarekjedene ble anklaget for at deres prisjeger-samarbeid hadde et klart konkurransebegrensende formål.

I 2024 gikk Konkurransetilsynet imidlertid bort fra anklagen, og meldte at det heller vurderte å bøtelegge prisjegersamarbeidet for å ha konkurransehemmende virkning, en langt mildere anklage.

Norgesgruppen kommenterer at selskapet finner det overraskende at tilsynet nå konkluderer med overtredelsesgebyr, når Konkurransetilsynet tidligere fjernet den mest alvorlige delen av anklagen.