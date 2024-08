Bedre enn fryktet i handelssektoren

Tre amerikanske butikkjeder presenterte ferske kvartalstall før USA-børsen åpnet onsdag. Targets inntekter og inntjening oversteg konsensusestimatet med en god margin, idet omsetningen økte med 3 prosent fra samme periode i fjor. For hele året ser ledelsen imidlertid en salgsvekst på fattigslige 0-1 prosent som mest sannsynlig – hovedsakelig grunnet usikkerhet rundt husholdningenes vilje til å bruke penger og de økonomiske utsiktente generelt.

Target er blant USAs ti største forhandlere og fokuserer på lavprissegmentet. Kjøpesenterkjeden Macy's er derimot mer «upscale» og tilbyr en rekke merkevarer. Selskapet bommet på meglerhusenes inntektsestimat i andre kvartal, og dessuten ble salgsprognosen for 2024 nedjustert. I motsetning til Target spår Macy's nå at årets omsetning blir lavere enn fjorårets. Forklaringen er mer selektive kunder og flere prisavslag.

Et lyspunkt i Targets kvartalsrapport var at klessalget var opp, noe som svekker narrativet om en amerikansk forbruker som knapt klarer å få endene til å møtes. Det samme gjaldt regnskapet fra TJX, som hovedsakelig selger klær og sko i sine 5000 butikker. Igjen overrasket topp- og bunnlinjen positivt, og omsetningen per forretning bykset med 4 prosent fra fjorårets andre kvartal.

Også TJX fokuserer på «verdi for pengene», noe toppsjefen ikke unnlot å påpeke i selskapets analytikerkonferanse. Ved firetiden var Target og TJX' aksjekurs opp med henholdsvis 14 og 5 prosent, mens Macy's stupte 13 prosent. To andre handelsaksjer, kleskjeden Ross Stores og billigbutikkene Dollar General, var opp med 2-4 prosent.

For øvrig sank renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner igjen til under 3,8 prosent, nær det seneste årets laveste nivåer. Derivatmarkedet er imidlertid blitt mer forsiktig med å prise inn kraftige rentekutt fra Fed i september. En senking på bare et kvart prosentpoeng regnes nå som mest sannsynlig, etterfulgt av minst et halvt prosentpoeng i november. Ved årsskiftet ventes styringsrenten å være et helt prosentpoeng lavere enn i dag.