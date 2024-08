Løvenskiold Vækerø-konsernet opererer innenfor forretningsområdene handel, eiendom, skog og landbruk. Løvenskiold Handel, konsernets største virksomhetsområde, eier og driver byggevarekjeden Maxbo.

Omsetningen i handelsvirksomheten (Maxbo) sank med 646 millioner kroner til 4.914 millioner kroner i fjor, og samlet sett sank omsetningen i Løvenskiold Vækerø-konsernet med 11,3 prosent til 5,2 milliarder kroner. Konsernets resultat før skatt stupte med 376 millioner til minus 213 millioner i 2023.

I årsrapporten pekes det på at markedet for byggevarer var preget av en kraftig nedgang i byggenæringen i 2023.

«Høye byggekostnader, svakere boligprisutvikling, renteoppgang og generell usikkerhet har bidratt til betydelig lavere markedsaktivitet og redusert etterspørsel etter byggevarer i det profesjonelle markedet», skriver styret i årsberetningen. Høy inflasjon, økte rentekostnader og generell økonomisk usikkerhet bidro til lavere aktivitet også i forbrukermarkedet.

Finansavisen omtalte nylig fjorårstallene i E. A. Smith - eier av byggevarekjeden Bygger’n - som også måtte notere røde tall på bunnlinjen. Markedstall for 2023 fra bransjeorganisasjonen Virke viser en samlet salgsnedgang for byggevarekjedene på 13,3 prosent i Maxbo-kjedens geografiske område (Sør-Norge).

– Med en nedgang på 11,6 prosent klarte Maxbo seg noe bedre enn totalmarkedet, sier Arild Dimmen, finansdirektør i Løvenskiold Vækerø.

Maxbo hadde 63 varehus, hvorav 56 egeneide, ved utgangen av 2023.

Løvenskiold Vækerø (Mill. kr.) 2023 2022 Driftsinntekter 5.219,4 5.886,9 Driftsresultat −143,6 63,5 Resultat før skatt −212,7 163,4 Årsresultat −171,4 163,3



– Krevende markedsutvikling i 2024

For handelsvirksomheten forventer styret i Løvenskiold Vækerø «en fortsatt krevende markedssituasjon med lav etterspørsel» i 2024.

– Tall fra Virke pr. juli i år viser en økning i bransjens forbrukeromsetning på 1,1 prosent. Proffmarkedet er ned 6-7 prosent. Det er en krevende markedsutvikling som også påvirker oss i 2024. Det blir en utflating, sier Dimmen.

– Vi har gjennomført en betydelig kostnadstilpasning, og blant annet redusert bemanningen med 250 personer, fortsetter han.

Løvenskiold Eiendom, som forvalter og leier ut rundt 130.000 kvadratmeter fordelt på bolig og næringsbygg, gjør det bra, ifølge Dimmen. Sterk etterspørsel etter tømmer og høye priser vil dessuten bidra til fortsatt god lønnsomhet for Løvenskiold Skog, som forvalter 432.000 dekar skog og 4.500 dekar dyrket mark rundt Oslo.

Løvenskiold Vækerø eier 46 prosent av aksjene i Bergene Holm, som er Norges nest største totalleverandør av trelast til byggevarehandel og industrikunder.

– Etter flere år med gode resultater ble 2023 et krevende år for trelastbransjen og for Bergene Holm, som opplevde en resultatnedgang på 338 millioner kroner i fjor. Dette preger selvsagt også oss som medeiere, sier Dimmen.

– Hva er forventningen til 2024 for Løvenskiold Vækerø som konsern?

– Det vil være en krevende markedssituasjon også i 2024, men året blir noe bedre enn 2023.

Løvenskiold Vækerø eies 100 prosent av Carl Otto Løvenskiold.