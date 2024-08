Tillitserklæring løfter Hugo Boss

Den europeiske klessektoren, og særlig luksussegmentet, har i det seneste året slitt med blodfattig etterspørsel og en lite inspirerende kursutvikling. Fredag fikk tyske Hugo Boss imidlertid et kursløft på nesten 5 prosent. Årsaken var at klesprodusentens nest største aksjonær, Frasers, har bedt Tysklands konkurransetilsyn om lov til å øke sitt eierskap. Etter det seneste kjøpet i juli utgjør den britiske butikkjedens aksjepost i overkant av 15 prosent.

Frasers har hatt en tendens til å plukke opp Boss-aksjer i kjølvannet av kursfall, og ettersom selskapet er en «innsider», regnes dets kjøp som et positivt signal for aksjen. Tross en rekyl i den seneste måneden, er motehusets aksjekurs ned med nesten 40 prosent siden nyttår.

Også sveitsiske Nestle var i nyhetene. Selskapet, som blant annet er kjent for sine søtsaker og babymat, skal bytte ut toppsjefen. Etter at sistnevnte tok over roret i januar 2017 har Nestles aksjekurs steget med rundt 19 prosent, noe som gir en annualisert oppgang på begredelige 2,3 prosent. Aksjonærene får imidlertid også et årlig utbytte på 3-4 prosent.

Den nye lederen, Laurent Freixe, er en klassisk «company man», med nesten 38 års fartstid i Nestle. Investorene betviler tilsynelatende at utskiftningen vil gjøre særlig mye fra eller til, og fredag ettermiddag var Nestle-kursen ned med rundt 1 prosent.

For øvrig viste en spørreundersøkelse at husholdninger i eurosonen forventer en konsumprisvekst på 2,8 prosent over de neste tolv månedene. Tallet var som ventet og det samme som i de to foregående månedene. Det har nå holdt seg over Den europeiske sentralbankens inflasjonsmål på 2,0 prosent i hele tre år. I juli lå den årlige inflasjonen på 2,6 prosent, mens kjerneinflasjonen var 2,9 prosent.

ESB senket likevel sin styringsrente fra 4,5 til 4,25 prosent på rentemøtet i juni, og et ytterligere kutt på et kvart prosentpoeng forventes i september.