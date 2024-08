Kraftig nedtur for butikkaksjer

Abercrombie & Fitch' aksjekurs var onsdag ettermiddag ned med 16 prosent. Den amerikanske kleskjeden slo analytikernes topp- og bunnlinjeestimat i andre kvartal, med en salgsvekst på imponerende 21 prosent. Toppsjefen hevdet likevel at «klimaet blir stadig mer usikkert», grunnet verre makroforhold. Abercrombie-aksjen hadde steget med mer enn 80 prosent siden nyttår, så markedets forventninger var trolig mer sangvinske enn meglerhusenes.

Foot Locker, som har 2.500 amerikanske skobutikker, led samme skjebne; aksjekursen stupte 13 prosent, tross overraskende sterke inntekts- og inntjeningstall. På en sammenlignbar basis utgjorde omsetningsveksten 2 prosent, samtidig som marginene økte. Ledelsen tror imidlertid at årets inntekter blir uendrede fra i fjor, pluss eller minus 1 prosent. Selskapet gjennomfører en snuoperasjon, men investorene begynner tilsynelatende å miste tålmodigheten.

En tredje taperaksje var Bath & Body Works, som selger såper, bodylotions, stearinlys og slikt i USA. Her ble nedturen på nesten 7 prosent, i kjølvannet av selskapets resultatfremleggelse. Omsetningen bommet på konsensusestimatet med en hårsbredd, men lønnsomheten var likevel noe bedre enn ventet. Skuffende guiding for tredje kvartal var et større problem, og for hele året estimerer ledelsen et omsetningsfall på 2-4 prosent.

Kohl's, en av USAs største kjøpesenterkjeder, var et relativt lyspunkt, selv om omsetningen i andre kvartal ble 4,2 prosent lavere enn et år tidligere. For hele 2024 spår konsernet en svekkelse på 4-6 prosent, hovedsakelig som følge av «et utfordrende konsumentmiljø» og svakhet i kjernevirksomheten. Inntjeningen per aksje overrasket imidlertid positivt, og ved firetiden var aksjen opp med rundt 6 prosent.

Utenfor handelssektoren fikk Super Micro Computer en skikkelig nesetyver. Aksjekursen svekket seg med rundt 3 prosent tirsdag, etter at Hindenburg Research anklaget serverprodusenten for regnskapsjuks. Onsdag ettermiddag kom et ytterligere fall på mer enn 23 prosent, selv om JPMorgan raskt erklærte at det ikke er bevis på at Super Micro Computer har gjort noe galt.