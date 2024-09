Kina svarer etter Canada-toll – lanserer antidumpingtiltak

Canada innførte 100 prosent toll på kinesiske elbiler og 25 prosent toll på kinesisk stål og aluminium mandag i forrige uke.

Det fikk kinesiske aviser og tjenestemenn til å rase. En redaktør i Global Times, et talerør for den kinesiske regjeringen ifølge CNBC, sa at Canada «skyter seg selv i foten» ved å «følge USAs proteksjonistiske politikk». Offisielle tjenestemenn var sterkt misfornøyde og hevdet at Canada «åpenbart har brutt WTO-regler.»

Hevn

Kina kunngjorde tirsdag at de planlegger å starte en antidumping-kampanje mot kanadisk rapsolje og andre kjemiske produkter, skriver Reuters.

Over halvparten av rapsen som produseres i Canada, blir eksportert til Kina.

«Antidumping er en proteksjonistisk toll som en regjering pålegger utenlandsk import hvis de mener en vare er priset under markedsverdi,» ifølge Investopedia.

Kinesiske tjenestemenn «beklager sterkt» og sier at de er sterkt imot de «diskriminerende, ensidige tiltakene som Canada har innført mot Kina.»

«Canadas eksport av raps til Kina har økt betydelig og mistenkes for dumping. Eksporten nådde 3,47 milliarder dollar i 2023, med en volumøkning på 170 prosent år-over-år, samt en kontinuerlig nedgang i prisene,» sier en talsmann for handelsdepartementet i en uttalelse.

«Raps, også kalt canola for visse varianter, brukes som matolje og i en rekke andre produkter, inkludert fornybare drivstoffer,» skriver nyhetsbyrået.

Kraftig volatilitet

Rapsmel-futures på Zhengzhou Commodity Exchange hoppet 6 prosent til 2.375 yuan pr. tonn på nyheten.

Canola-kontrakter falt 7 prosent, eller 45 dollar, som er den daglige terskelen for hva future-kontrakten kan svinge, til 569,7 dollar pr. tonn.