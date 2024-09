I de seneste dagene har investorene innsett at vi trolig får en mindre myk «landing» enn det som hittil er blitt priset inn i aksjekursene. ADPs sysselsettingstall for august bidro til inntrykket. USAs næringsliv ansatte bare 99.000 nye medarbeidere, mens økonomene hadde ventet 140.000. Dessuten ble julitallet revidert ned til 111.000. Vi må helt tilbake til januar 2021 for å finne verre jobbtall. Det er også verdt å merke seg at sysselsettingen falt i tre relativt godt betalte sektorer; bedrifttjenester, industrien og informasjonstjenester.

Utviklingen bidrar til at selv velstående husholdninger strammer inn livremmen en smule – kanskje ved å kjøpe bare en svindyr håndveske i stedet for to eller tre, eller ved å bytte ut den dyreste champagnen med en mer ordinær hvitvin. Dette har i Europa skapt brutale kursfall for ledere i luksussegmentet, som Hermès, LVMH og Moncler. Torsdag ettermiddag var disse tre aksjene ned med ytterligere 2–6 prosent. Fra toppene i mars utgjør fallene 20–30 prosent. Burberry- og Gucci-eieren Kering har gjort det enda verre, med kursfall på henholdsvis 71 og 49 prosent i det seneste året. Det er med andre ord ingen overdrivelse å si at vi er inne i et «bear market» for luksusaksjer.

En oppbremsing i næringslivet har også en tendens til å svekke viljen og evnen til å investere store beløp i IT, og dette – kombinert med mindre risikoappetitt i markedet – reflekteres nå i laber kursutvikling for teknologiaksjer. Hewlett Packard Enterprise var torsdag ettermiddag blant S&P 500-indeksens største tapere, med en nedtur på hele 7 prosent. Paradoksalt tjente selskapet uventet mye i sitt tredje regnskapskvartal, og omsetningen var opp med overraskende høye 10 prosent på et år. Et problem var skuffende marginer i virksomheten som selger servere til datasentre – og som drar nytte av økt bruk av kunstig intelligens.