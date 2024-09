Kvester moteaksjer etter Kina-tur

Europas børser fikk en rekyl mandag, men nedturen i luksussektoren fortsatte likevel. Burberry og Gucci-eieren Kering tapte henholdsvis 5 og 2 prosent, etter at Barclays nedgraderte begge aksjene til «undervekt». Analytikerne som dekker dem kom nylig tilbake fra en 17-dagers tur til Kina, og deres inntrykk var at de to merkene sliter der.

Burberry risikerer dessuten å tape sin status som luksusmerke, delvis grunnet «udisiplinert prising», i praksis for mange og for store tilbudssalg. Selskapet, som er best kjent for sine frakker, ventes for første gang å gå med underskudd i halvåret som avsluttes 30. september. Barclays betviler dessuten at luksusmarkedet vil bli bedre med det første. Burberry-kursen er nå tilbake til nivået fra november 2006, mens Kering faktisk var mer verdt på tampen av 1999.

Adidas er langt ifra noe luksusmerke, men aksjen var ned med rundt 3 prosent – og igjen var årsaken en nedgradering fra Barclays. Her skyldtes pessimismen Kinas økonomiske oppbremsing, usikkerhet i USAs sportsutstyrsmarked og aksjens relativt høye prising. I motsetning til Burberry og Kering, får Adidas imidlertid en «nøytral»-anbefaling.

I USA fikk Boeing et kursløft på mer enn 4 prosent, etter at flyprodusenten inngikk en avtale med en stor fagforening og følgelig forhindret en snarlig streik. 33.000 arbeidere skal få 25 prosent mer betalt over fire år. I tillegg skal helse- og pensjonsgodene bedres. Fagforeningen hintet i en pressemelding at avtalen vil motivere ansatte til å gjøre bedre arbeid med å skru sammen og kvalitetssjekke Boeing-fly, som i de seneste årene har slitt med en rekke pinlige defekter og ulykker.

På makrofronten kom det ingen store nyheter fra USA eller Europa. Det ble imidlertid kjent at de amerikanske bruktbilprisene steg med 1,2 prosent fra juli til august. Dette var den andre måneden på rad med dyrere biler, etter fem måneder med prisfall.