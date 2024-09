Helsedirektoratet mener nær 100 norske butikker driver ulovlig alkoholsalg

En rekke norske kommuner har gitt butikker grønt lys for å tilby ubemannet salg av alkohol til tross for reaksjoner fra Helsedirektoratet.

– Vi tenker at dette er en uheldig praksis, og at det ikke er helt bra at Helsedirektoratet, som tolker alkoholloven, sier én ting, og at en del kommuner likevel gir tillatelsen, sier avdelingsdirektør Øyvind Giæver i Helsedirektoratet til NRK.

I hele landet, i alle fylker, finnes det nå nærbutikker som tilbyr handel utenom ordinær åpningstid. Mange opplyser om økt omsetning. Ordningen støttes av det statlige Merkur-programmet som arbeider for å utvikle norske nærbutikker.

Dersom kunder kjøper alkohol uten at ansatte er til stede må de likevel legitimere seg, enten med fingeravtrykk eller ved å vise legitimasjon til et kamera som ansatte følger med på, skriver rikskringkasteren.

Venstres Sveinung Rotevatn omtaler ordningen som velfungerende, men ber om oppklaring fra helseminister Jan Christian Vestre (Ap) om hvordan den skal tolkes.