Mystisk ledelsesendring senker Campari

På Milano-børsen fikk Gruppo Campari, som eier en rekke brennevinsmerker, et kursfall på mer enn 6 prosent. Investorene ble skremt av at toppsjefen plutselig trakk seg, etter bare fem måneder i stillingen. Den offisielle forklaringen er «personlige årsaker», men det er en kjennsgjerning at selskapets børsverdi har krympet med en firedel siden toppnoteringen tidlig i mai. Oppsigelsen kan også signalisere større problemer innad i konsernet.

I Storbritannia steg den årlige kjerneinflasjon i august til 3,6 prosent. Prisveksten var den høyeste på fire måneder og 0,1 prosentpoeng mer enn ventet. Utviklingen viser at sentralbankene ennå ikke kan ta det for gitt at inflasjonskampen er vunnet. Bank of England hevet styringsrenten til 5,25 prosent fra januar 2022 til september 2023, men gjennomførte et første rentekutt tidlig i august.

Samtidig sliter mange selskaper fortsatt med høyere utgifter. Amerikanske General Mills, som blant annet lager frokostblandinger og kaker, meldte at omsetningen i det seneste kvartalet var ned med 1 prosent på et år. I tillegg svekket bruttomarginen seg, idet selskapets prishevinger ble mer enn oppveid av økte produksjonskostnader. Analytikerne ble likevel positivt overrasket, og aksjen var ved firetiden opp med 1 prosent.

Også US Steel var i nyhetene. Stålprodusenten mottok et bud på 14,9 milliarder dollar fra Nippon Steel i desember, men USAs myndigheter har hittil strittet imot et oppkjøp. Hovedårsaken er «nasjonal sikkerhet», ettersom stål ikke bare trengs i viktige sektorer som bil og luftfart, men også for å tilvirke krigsmateriell som ammunisjon, kampfly og stridsvogner.

Nå går det rykter om at USAs beslutning rundt en mulig sammenslåing blir utsatt til desember eller enda senere – og dette skaper et glimt av håp om at en fusjon likevel kan gjennomføres. Både Trump, Harris og US Steels fagforening er imidlertid imot en sammenslåing. US Steels aksjekurs var onsdag ettermiddag opp med rundt 3 prosent.