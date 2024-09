For under to år siden ble det kjent at Petter A. Stordalens Strawberry Equities gikk inn i vinbransjen med nysatsingen Belmonte Beverage Group Norway. Med seg på laget fikk han en rekke tidligere medarbeidere fra vinimportgiganten Solera (eid av danske Royal Unibrew), samt fire tidligere ansatte fra importøren Vinarius. De fire startet Belmonte Beverage Groups datterselskap Bona Fide Wines. I mars i år meldte selskapet at over 70 av Vinarius' produsenter valgte å følge etter til det nye selskapet.

Les også – Det spratt noen cavakorker på kontoret i dag Stordalen-eide Belmonte Beverage Group er en nykommer innen vinimport. Nå har selskapet signert en avtale med verdens største cavaprodusent.

Nå satser Stordalen med et nytt selskap, Pinnacle Brands, som skal levere øl, sider og øvrige drikkevarer til dagligvare og uteliv. Selskapet har fått Sveriges største produsent av drikkevarer, Spendrups, i sin portefølje.

– Vi har som ambisjon å komme inn som en utfordrer i et marked som i dag styres av to mektige danskeide aktører (Carlsberg og Royal Unibrew, red.anm.). Med min historikk skulle man kanskje trodd at jeg var mer skeptisk til å konkurrere med danske giganter, men vi ønsker å utvide tilbudet av kvalitetsprodukter til norske konsumenter, sier Petter A. Stordalen.

– En liten rebell

Det familiedrevne selskapet Spendrups har over 100 års historikk, og omsatte i 2023 for rundt 5 milliarder svenske kroner. De produserer egne ølmerker som Norrlands Guld, Mariestads, Pistonhead og Melleruds, i tillegg til sideren Briska og flaskevannet Loka.

– Carlsberg og Royal Unibrew har i dag til sammen nær 70 prosent av det norske ølmarkedet. Det synes vi er spennende å forsøke å rokke litt ved, sier Jakob A. Stordalen, sønn av Petter Stordalen og styreleder i Pinnacle Brands.

– I første omgang skal vi lansere svenske merkevarer som mange nordmenn allerede har et forhold til, og vi kommer til å utvide porteføljen fortløpende. Vi blir nok en liten rebell i et veldig satt marked, men med tiden har vi ambisjoner om å bli en av de ledende aktørene i bransjen, fortsetter han.

Siden nyttår har Belmonte Beverage Group Norway sikret seg over 100 produsenter; blant andre Ridge Vineyards, Au Bon Climate, Occidental og Thymiopoulos. Selskapet ligger pr. i dag an til å ha en løpende tolv måneders omsetning på rundt 300 millioner kroner.

– Belmonte Beverage Group Norway har fått en drømmestart, men Pinnacle Brands vil drives helt selvstendig fra vinselskapet. Dette er to uavhengige operasjonelle virksomheter. Med det sagt så vi klare synergier mot uteliv da vi startet Belmonte, og samme synergier ser vi også nå for Pinnacle Brands, sier Jakob A. Stordalen.

Eierne ønsker ikke å gå ut med omsetningsmål for Pinnacle Brands.

Største eier i Pinnacle Brands er Strawberry Equities. Morselskapet til Strawberry Equities eier også hotellkonsernet Strawberry med 246 hoteller og 200 restauranter i Norden. De øvrige eierne i Pinnacle Brands er svenske Spendrups, Torgeir Silseth (konsernsjef i Strawberry), Jonas Forsang og Stein-Erik Helverschou-Treverket (daglig leder i Pinnacle Brands).