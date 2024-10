Plantasjen stenger fem butikker og kutter rundt 150 stillinger i sentrale funksjoner i Sverige, fremgår det av en pressemelding. I Sverige går den Ratos-eide kjeden under navnet Plantagen.

De nye kuttene som nå varsles, er en del av en rekonstruksjonsprosess i plante- og hagesenterkjeden. De inkluderer også at et kontor i Frösundavik legges ned.

«Butikkstengningene og nedskjæringene er nødvendige for å sikre en langsiktig, finansielt levedyktig virksomhet. Plantagen Sverige kommer fortsatt til å ha et sterkt butikknettverk i hele landet,» heter det.



– Dette er en tung beskjed for de dyktige medarbeiderne som rammes av butikknedleggelsene og nedskjæringene. Samtidig er dette et nødvendig skritt for å sikre Plantagens fremtid i Sverige, sier konsernsjef Jesper Lien.

Les også Global gigant kutter 2.000 jobber Malinggiganten AkzoNobel vil ha kostnadene ned og effektiviteten opp. Det rammer rundt 2.000 ansatte globalt.

Kutter i Norge også

Tidligere i september meldte Plantasjen at kjeden legger ned 14 av 69 butikker i Norge i forbindelse med rekonstruksjonen. Det ble også varslet at inntil 250 stillinger skal kuttes i Norge innen årsslutt, samt kutt av enkelte sentrale funksjoner ved kontorene på Kongsvinger og Skedsmo.

Plantasjens innkjøps- og logistikkselskaper skal ikke være omfattet av rekonstruksjonsprosessen, og de vil fortsette å operere som normalt.

I slutten av august meldte Plantasjen om en restrukturering som skulle omfatte butikknettverket, inkludert leieavtaler, og visse sentrale funksjoner i Norge, Sverige og Finland.



Plantasjen gikk på en kjempesmell i fjor etter å ha måtte gi store rabatter for å bli kvitt varelagre, og 2023 endte med et tap på over en halv milliard kroner.