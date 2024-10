Kina-stimulans gir luksusrekyl

Flere europeiske børsindekser steg med mer enn 1 prosent torsdag, og franske Cac 40 fikk et løft på mer enn 2 prosent. Hovedårsaken var at Kinas myndigheter nå lover økt finanspolitisk stimulans. Meldingen kom få dager etter at landets sentralbank tok en rekke grep for å få fart på verdens nest største økonomi.

En rekke luksusaksjer var blant vinnerne, ettersom Kina er klodens største marked for denne typen varer. Gucci-eieren Kering var opp med mer enn 10 prosent, mens løftet for LVMH, Hermes, Burberry og Moncler ble på 7-9 prosent.

Oljeselskapene Shell og BP befant seg i motsatt ende av skalaen, med kursfall på 4-5 prosent. Svekkelsen skyldtes at oljeprisen sank med 3 prosent, etter at Financial Times publiserte rykter om at Saudi-Arabia skal gi opp prismålet på 100 dollar fatet og øke produksjonen. Russland var raskt ute og avkreftet at Opec+ har endret kurs, uten at dette reverserte pris- og kursfallene.

I USA satt S&P 500 enda en ny rekord. Micron Technology, som inngår i indeksen, hadde ved firetiden steget med 17 prosent. Selskapet, som lager minnebrikker, surfer på kunstig intelligens-bølgen og oppjusterte guidingen for det inneværende kvartalet. Omsetningen ventes nå å bli rundt 8,7 milliarder dollar, mer enn noen gang tidligere, mens bruttomarginen skal øke til hyggelige 39,5 prosent. Begge tallene var langt bedre enn konsensusestimatet.

Micron la også frem tall for sitt fjerde regnskapskvartal, og her overrasket både topp- og bunnlinjen positivt. Igjen var årsaken skyhøy etterspørsel, idet datasentre over hele verden laster opp med selskapets avanserte minnebrikker.

For øvrig fikk vi endelige tall for USAs årlige BNP-vekst i andre kvartal. Onde tunger hadde ventet en nedjustering, noe vi typisk ser i forbindelse med de månedlige sysselsettingstallene, og konsensusestimatet lå på 2,9 prosent – 0,1 prosentpoeng lavere enn myndighetenes nest siste rapport. Fasiten ble imidlertid 3,0 prosent.