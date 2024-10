Moncler og Bristol-Myers blant fredagens børsvinnere

Fredag fikk vi enda en bekreftelse på at USAs inflasjon avtar. En indeks som viser hva husholdningene faktisk bruker penger på (PCE) var i august opp med bare 2,2 prosent på et år. Tallet var ned fra 2,5 prosent i juli og 0,1 prosentpoeng mindre enn ventet. Den årlige veksten i «kjerne-PCE», som ekskluderer matvarer og energi, steg derimot til 2,7 prosent, det høyeste nivået siden april.

Tallene ble uansett tolket som støttende for en mer stimulativ pengepolitikk. Derivatmarkedet priser nå inn et ytterligere rentekutt på et halvt prosentpoeng i november, etterfulgt av 0,25 prosentpoeng i desember. Utsikter til en mer «duete» Fed bidro til å løfte børsene på begge sider av Atlanterhavet samt verdien av amerikanske statsobligasjoner.

I vår del av verden fortsatte entiusiasmen rundt overraskende kraftig kinesisk penge- og finanspolitisk stimulans. Europas store luksusprodusenter drar nytte av dette, ettersom Kina er verdens største marked for slike varer. Moncler og Burberry var opp med henholdsvis 10 og 7 prosent. Førstnevntes opptur skyldtes også at franske LVMH avtalte å investere i Double R, et investeringsselskap som er kontrollert av Moncler.

Det var også en del bevegelser i farmasisektoren. New York-baserte Bristol-Myers Squibb var ved firetiden opp med 2 prosent, etter at det amerikanske legemiddeltilsynet godkjente schizofreni-medikamentet Copenfy. Dette er den første nye effektive behandlingen av sykdommen på flere tiår. Et aber er at tilstrekkelig med piller for en måned koster 1.850 dollar, nesten 20.000 kroner.

Novo Nordisk fikk derimot et kursfall på 3 prosent. JPMorgan hevder at omsetningen i tredje kvartal ligger an til å skuffe, blant annet grunnet overraskende svak etterspørsel etter selskapets slankemedikament. Overvektige amerikanere må punge ut med et beløp tilsvarende mer enn 14.000 kroner for en måned med Wegovy, men ofte dekkes mesteparten av dette av deres helseforsikring. Eli Lillys variant, Zepbound, skal være betydelig billigere.