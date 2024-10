Kina-frykt senker luksus- og råvareaksjer

Europeiske luksusaksjer har i det seneste året hatt dramatiske kurssvingninger, og volatiliteten fortsatte tirsdag. Frykt for at Kinas stimulanspakker likevel ikke vil få fart på verdens nest største økonomi bidro til at motehusene Burberry og Kering fikk kursfall på rundt 5 prosent. To andre aksjer, LVMH og Moncler, svekket seg med 2-4 prosent. Økt pessimisme rundt Kina senket også store råvareprodusenter som Anglo American og Antofagasta. Her ble nedturen på 5-6 prosent.

Den franske våpenprodusenten Thales fikk derimot en opptur på 2 prosent, etter å ha meldt om flere nye kontrakter. Aksjen har nå steget med 13 prosent siden nyttår.

Det kom også gode makronyheter fra Europa. Tysklands industriproduksjon økte med hele 2,9 prosent fra juli til august, mot ventet 0,8 prosent. Veksten var den sterkeste siden oktober 2021, men kom i kjølvannet av et fall på 2,9 prosent i den foregående måneden.

På den andre siden av Atlanterhavet pekte børspilene generelt oppover, delvis fordi oljeprisen falt kraftig tilbake – og til tross for at de lange rentene fortsatte å stige. Renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner var ved firetiden 4,05 prosent, noe som er 0,4 prosentpoeng mer enn den 17. september, dagen før Fed kuttet styringsgrenten med et halvt prosentpoeng. I samme periode har markedets forventninger til USAs snittinflasjon over de neste ti årene bykset fra 2,1 til 2,3 prosent. Penge- og finanspolitisk stimulans, ikke bare i USA men globalt, risikerer med andre ord å føre til at konsumprisveksten igjen tiltar.

Blant de amerikanske enkeltaksjene gjorde Roblox det særlig elendig. Selskapet lar brukerne utvikle og publisere sine egne spill, som deretter gjøres tilgjengelig for alle abonnentene. Hindenburg Research, som er kjent for sine short-anbefalinger, hevdet tirsdag at plattformen er blitt et «pedofilt helvete» og at ledelsen lyver om antallet brukere. Ved firetiden var aksjen ned med godt over 4 prosent.