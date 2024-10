Nedtur for LVMH og Adidas

Det har vært få lyspunkter i Europas luksussektor hittil i år, og markedslederen LVMH tror de dårlige forholdene vil vedvare. Konsernet, som produserer alt fra kofferter til champagne, meldte tirsdag kveld at omsetningen i tredje kvartal sank med 3 prosent på årsbasis, mens meglerhusene hadde spådd en økning på 1 prosent. Hovedproblemet er raskt fallende etterspørsel i Kina, der forbrukerne bekymrer seg over usikre økonomiske utsikter. LVMH-kursen stupte mer enn 4 prosent, og også andre luksusaksjer var mye ned.

For Adidas ble nedturen enda verre, etter at sko- og klesprodusenten fortalte at omsetningen økte med 7 prosent i tredje kvartal. Tallet slo konsensusestimatet med en knapp margin, og dessuten oppjusterte ledelsen sin topp- og bunnlinjeprognose for hele året. Investorene hadde tilsynelatende håpet på enda bedre nyheter.

I USA offentliggjorde nok en finansgigant, Morgan Stanley, sitt ferskteste regnskap. I likhet med de andre overrasket både inntektene og inntjeningen positivt i tredje kvartal, med en årlig vekst på henholdsvis 16 og 32 prosent. Alle konsernets virksomhetsområder – kapitalforvaltning, verdipapirmegling og verdipapirhandel – gjorde det uventet bra. Aksjen var ved firetiden opp med 7 prosent.

For United Airlines ble kursløftet på hele 9 prosent. Flyselskapets inntekter og inntjening i tredje kvartal oversteg konsensusestimatene, og dessuten overrasket guidingen for fjerde kvartal positivt. United skal også lansere et tilbakekjøpsprogram på 1,5 milliarder dollar.

På makrofronten offentliggjorde Storbritannia overraskende lave inflasjonstall for september, noe som sendte landets lange renter hodestups og hevet Ftse-indeksen med 1 prosent. Rundt 40 prosent av børsoppgangen skyldtes imidlertid at pundet svekket seg.

For øvrig avholdes USAs presidentvalg om mindre enn tre uker. Brukerne av seks store veddemålssider gir Trump en 56,5 prosent sjanse for seier, men i de seneste meningsmålingene har Demokratenes kandidat et forsprang på 2–3 prosent. Generelt regnes Trump som mest næringslivsvennlig, delvis fordi han skal redusere bedriftsbeskatningen.