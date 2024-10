Både Vinmonopolet og NRK beholder sine topplasseringer fra i fjor. Nykommere på topp fem-listen i år er Jotun, som havner på tredjeplass, og Posten som er på femteplass. På fjerdeplass er Tine, som dermed rykker ned fra i fjor.

– At vi igjen topper denne omdømmemålingen, det er et resultat av den fantastiske innsatsen og jobben som gjøres av alle våre medarbeidere, hver eneste dag, sier leder for kommunikasjon i Vinmonopolet, Kristin Welle-Strand, til Kampanje.

Vinmonopolet er én av to som har et godt inntrykk i befolkningen på 80 prosent, forklarer administrerende direktør Eirik Ekrann i Ipsos. Andelen som har et meget godt inntrykk av Vinmonopolet, har droppet fra 40 prosent i fjor til 34 prosent i år.

Omdømmemålingen måler omdømmet til 98 etater, 91 bedrifter og 52 organisasjoner.