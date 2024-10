I en analyse fra DNB Markets skriver analytiker Ole Martin Westgaard at Kompletts resultater for tredje kvartal var svake, med et justert driftsresultat betydelig under konsensus, påvirket av lav etterspørsel og sterk konkurranse.

Analysefakta Aksje: Komplett

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Hold (Hold)

Kursmål: 8,00 (8,50)

Justert driftsresultat var på minus 46 millioner kroner, mot konsensus på fire millioner kroner og DNBs estimat på minus seks millioner kroner. Inntektene endte på 3,76 milliarder kroner, mens konsensus var på 3,81 milliarder kroner. Bruttomarginen på 12,7 prosent reflekterte høy konkurranse, særlig i Sverige.

Selv om selskapet unngikk brudd på lånebetingelsene i tredje kvartal, ser Westgaard risiko for brudd i fjerde kvartal til tross for en noe mer positiv guiding.

Westgaard påpeker at etterspørselen kan bedres i 2025, drevet av nye produktlanseringer og en naturlig utskiftningssyklus for elektronikk anskaffet under pandemien, samt støtte fra reallønnsvekst og rentekutt. Likevel forblir utsiktene svake på kort sikt.

DNB Markets senker nå kursmålet på Komplett fra 8,50 til 8,00 kroner, samtidig som analytikeren gjentar sin holdanbefaling. Mandag omsettes aksjen for 8,00 kroner, ned 6,8 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.