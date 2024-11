Smell for aksjefavoritten

Europris-aksjen faller 6 prosent etter at selskapet leverte et driftsresultat på 168 millioner kroner i tredje kvartal, som var drøye 4 prosent svakere enn det analytikerne ventet i forkant.

Kursfallet kommer etter flere måneder med kursnedgang, fra toppen på over 80 kroner i april. Nå handles aksjen til rundt 66 kroner. I denne perioden har det imidlertid blitt utbetalt et utbytte på drøye 3 kroner pr. aksje.

Desidert største eier i Europris er Folketrygdfondet, der adm. direktør er Kjetil Houg. Fondet kunne nylig vise til at det fortsetter å slå referanseindeksen med sin avkastning, men dagens smell i favorittaksjen vil kunne tynge avkastningen for inneværende kvartal.

Folketrygdfondet eier 14,1 prosent av aksjene i selskapet – den høyeste eierandelen fondet har i ett enkelt selskap på Oslo Børs.

Sissener og Dahl ned

Også forvalter Jan Petter Sissener går torsdag på en smell gjennom Sissener Canopus. Fondet eier 2,35 millioner aksjer og ifølge forrige månedsrapport var Europris femte største investering og utgjorde 5,1 prosent av porteføljen.

Europris var lenge vært en favoritt blant investorvennene Aasulv Tveitereid, Peter Hermanrud, Ole Petter Kjerkreit, Jan Henning Johannessen og Egil Dahl. Men i det siste er det bare Egil Dahl som er blitt værende i aksjen.

Han eier omtrent like mange aksjer som Sissener. Europris er blant Dahls aller største investeringer på Oslo Børs med kun Protector, Kitron og Multiconsult over seg på listen.

Europris (Mill. kr) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 3.238 2.152 Driftsresultat 168 234 Resultat før skatt 107 185 Resultat etter skatt 84 144

Tapssluk i Sverige

Europris Norge rapportere en sammenlignbar vekst på 2,9 prosent i tredje kvartal, mens SSBs markedsvekst var på 2,7 prosent. Bruttomarginen endte på 43,7 prosent, ned 1,6 prosentpoeng.

«Det var noe lavere enn forventet, påvirket av salgsvekst drevet av kampanjer og forbruksvarer, samt høyere fraktkostnader og svake krone», skriver Arctic Securities-analytiker Henriette Trondsen i en oppdatering.

Svenske ÖoB rapporterte et driftsresultat på minus 45 millioner kroner i tredje kvartal, mens Arctic Securities og SEB lå inne med et estimat på henholdsvis minus 32 og minus 46 millioner kroner.

«Vi forventer at ÖoB vil gjennomgå en gradvis snuoperasjon. Europris ser for seg lavere inflasjon, lavere renter og høyere lønnsvekst, som kan styrke forbrukertilliten. Dagens salgsvekst er imidlertid drevet av kampanjer og forbruksvarer. Et sterkere svensk detaljhandelsmarked i 2025 kan gi ÖoB medvind», skriver Trondsen.