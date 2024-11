Havari for XXL-aksjen

XXL er inne i en stor prosess for å bedre salg og marginer. Da Sobin tiltrådte i mai 2023 ble det skissert et løp på 12 til 18 måneder for å forbedre lønnsomheten med 500 til 750 millioner kroner. Nå er tidsfristen skjøvet med et år.

– Konsensus var at markedet skulle bli bedre i 2024, men sånn ble det ikke. Hadde vi visst det da jeg tiltrådte ville vi kanskje agert annerledes. Det er lett å si i ettertid. Det har tatt lengre tid enn vi trodde. Det er ingen tvil om at jeg ville sett bedre resultater enn vi har.

– Er det dine styringsevner, eller mangel på penger.

– Vi gjør så godt vi kan med de forutsetningene vi har. Det vil vi fortsette med.

Nok en gang må konsernsjef Freddy Sobin presentere skrekktall for markedet. Omsetningen fortsetter å falle, marginene er svake og selskapet har dårlig likviditet. Forventningene var en topplinje på 2 milliarder kroner, og en bedring i resultatene. Fasit ble 1,8 milliarder kroner, og et resultat på minus 165 millioner kroner. Mange hadde spådd en bedring for handelssektoren høsten 2024, men det har aldri materialisert seg. Renten er fortsatt høy og mange aktører sliter. XXL er det selskapet som sliter mest av alle inne sport, og det er få tegn til at trenden skal snu.

Nok en gang må det hentes penger fra eierne. En ny rettet emisjon på 600 millioner kroner, et brolån og forlengelse av lånefasiliteter skal sikre XXL penger nok til å betale regninger og handle varer. Ett av selskapets største problemer det seneste året har vært mangel på varer. Da er det en fattig trøst at varelageret er krympet mye det seneste året. Dyre kapitalvarer er i stor grad erstattet med billigere tekstiler fra egne merkevarer.

– Kvartalet viser svakt topplinjesalg og fall i salget år over år. Det nordiske sportsmarkedet er fortsatt tøft, og det gjelder særlig for Norge og Finland. Der har markedet hatt ti kvartaler på rad med negativ vekst, sier Freddy Sobin.

XXL leverte fem kvartaler på rad med negative resultater, og har slitt tungt på flere fronter. Tirsdag var nok en tung dag på Oslo Børs da selskapet på det meste var ned mer enn 6 prosent, men endte dagen ned med 1,6 prosent. Mye tyder på at det er en kamp mellom storeierne Altor og Frasers Group. Førstnevnte vil helst ut av selskapet, men vil ha opp aksjekursen for å unngå store tap på investeringen. Britene vil ha kursen ned for å sikre seg kontrollen til en så rimelig pris som mulig.

Hele sportsbransjen har hatt det tøft etter euforien under pandemien, men det har gått aller hardest utover XXL. Freddy Sobin har satt i gang tiltak for å få opp lønnsomheten. Det satses mer på egne merkevarer, lite lønnsomme butikker skal legges ned og mange steder vil man redusere størrelsen.