For snart tre år siden skrev Finansavisen om oppstartsselskapet Secundo, en ny spiller i markedsplass-segmentet hvor Finn.no er den ubestridte kongen på haugen. Secundo har hentet inspirasjon fra en japansk markedsplass hvor brukere laster opp bilder og beskrivelse av ting de ønsker å selge, og automatisk får et tilbud om kjøp i retur. Secundos forretningsidé er en administrert markedsplass hvor kjøp og salg skal være superenkelt og stressfritt. Algoritmen til Secundo priser og kjøper varer fra brukerne automatisk og selger varene videre til andre brukere av markedsplassen. Over tid har tjenesten utviklet seg til å bli en B2B-markedsplass. 100 prosent av selgerne er nå bedrifter og nesten 70 prosent av kjøperne det samme.

– Ambisjonen er å bli en ledende markedsplass for enkelt gjenbruk i Europa i løpet av en tiårsperiode, sa Broms i januar 2022, rett etter at de hadde fått 4 millioner kroner i finansiering på plass.

Setter kursen mot utlandet

– Hvordan er situasjonen nå?

– Vi omsetter for 25 millioner kroner i år med uvanlig lav cash burn til å være en tech startup, sier Broms og forteller at selskapet nylig ble verdsatt til 90 millioner kroner i en emisjon der Riegel-familien kom inn.

– Hvordan går det med de europeiske ambisjonene?

– Vi har landet samarbeid med store, globale aktører som AJ Produkter, Sofacompany og Kid. I tillegg jobber vi tett med flere store aktører innen næringseiendom. Fra å gi et automatisk bud på en sofa, har vi nå utviklet teknologien til å være en infrastrukturplattform for gjenbruk der brukerne får klimadata, automatisert håndtering og salg av overskuddsvarer. Nå har vi til enhver tid tusenvis av varer tilgjengelig for salg fra et stort antall B2B-brukere, sier Broms.

Foto: Secundo

– Hva er planene for de to neste årene?

– Fortsette å vokse i Norge, samtidig som vi skal etablere oss i minst et nytt marked sammen med en eller flere av våre partnere. Samtidig er vi ydmyke på at det er kapitalkrevende å bygge opp en startup innenfor det spacet vi er i, så vi vurderer fortløpende hvilken strategi vi skal ha på kapitalsiden. Frem til nå har vi valgt en konservativ tilnærming der vi har hentet langt mindre penger enn sammenlignbare case, og det er i utgangspunktet også planen de neste to årene. Samtidig er vi jo gründere og fundamentalt risikovillige, sier Broms.