Nytt håp for Burberry

Britiske Burberry er ofte å finne på børsindeksen Stoxx 600s tapeliste, men torsdag tronet motehuset aller øverst. Kursoppgangen på 18 prosent skyldtes at selskapets nye toppsjef, Joshua Schulman, lanserte en omfattende plan for å bedre lønnsomheten.

I første omgang skal de årlige kostnadene kuttes med 40 millioner pund, hvorav rundt 25 millioner pund kommer allerede neste år. I tillegg skal en del divisjoner få nye sjefer. Schulman hevdet også at Burberry har beveget seg for langt fra sine tradisjonelle røtter. Dagens produktportefølje inkluderer blant annet en mengde T-skjorter og hoodier som til forveksling kunne ha vært fra kinesiske eller koreanske produsenter.

For teknologikonglomeratet Siemens ble oppturen på nesten 6 prosent. Som ventet økte inntektene i tredje kvartal med 5 prosent på en sammenlignbar, valutajustert basis. Bunnlinjen var imidlertid opp med 61 prosent på et år og oversteg dermed analytikernes medianestimat. Programvarevirksomheten gjorde det særlig bra, mens automatiseringsdivisjonen slet.

Også ASML, Europas største teknologiselskap, var i nyhetene. Selskapet, som lager utstyr for halvlederproduksjon, fortalte på sin kapitalmarkedsdag at det venter 8-14 prosent gjennomsnittlig årlig salgsvekst i de neste fem årene. Ledelsen viste til at kunstig intelligens-systemer raskt blir mer populære, og at disse krever mye databehandlingskraft. ASML-aksjen har fått juling, etter at odreinntaket i tredje kvartal bommet grovt på konsensusestimatet. Torsdag fikk den imidlertid en rekyl på 6 prosent.

I USA var Walt Disney-kursen ved firetiden opp med nesten 9 prosent. I likhet med Burberry har konsernet beveget seg milelangt fra sin opprinnelige visjon, men i det seneste kvartalet bidro tøffere filmer som Deadpool og Wolverine til overraskende høy omsetning og lønnsomhet. Som om ikke det var nok, lover ledelsen tosifret inntjeningsvekst i 2026 og 2027. Til sammenligning viser det ferskeste regnskapet 6 prosent høyere inntekter enn et år tidligere, mens nettoresultatet faktisk krympet fra 694 til 564 millioner dollar.