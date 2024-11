RFK Jr. senker farmasiaksjer

Fredag fikk vi en negativ Trump-effekt i aksjemarkedet, etter at USAs neste president plukket Robert F. Kennedy Jr. til helseministerposisjonen. Sistnevnte er blitt kalt «vaksineskeptiker», og britiske BBC gikk så langt som å skrive at han «har en historie med å spre helseinformasjon som forskere sier er feil» – understreket og med tykk skrift. Også investorene er tilsynelatende en smule skremt, noe som bidro til at blant andre GSK, Sanofi, Pfizer og Moderna fikk kursfall på 4-5 prosent.

I Europa bidro en haug med lite oppmuntrende makrotall til at også de fleste børsindeksene var noe ned. I Tyskland, Europas største økonomi, økte grossistprisene med 0,4 prosent fra september til oktober, etter et 0,3 prosent fall i den foregående måneden. Veksten var fire ganger så høy som konsensusestimatet, men statistikken har en tendens til å svinge mye. Dessuten har den årlige grossistprisveksten nå vært negativ i hver eneste måned siden mai 2023.

I Storbritannia var den årlige BNP-veksten i tredje kvartal 1 prosent, på linje med økonomenes forventninger og den høyeste siden fjerde kvartal 2022. Dette er imidlertid «glasset er halvfullt»-tolkningen. En mer negativ sjel ville påpeke at den månedlige verdiskapningen faktisk krympet med 0,1 prosent, etter fire måneder på rad med økning. Bankene hadde sett for seg en vekst på 0,2 prosent.

USA er mer isolert fra de negative konsekvensene av Ukraina-krigen og relaterte sanksjoner. Der økte detaljhandelen med solide 0,4 prosent fra september til oktober, noe som var 0,1 prosentpoeng mer enn medianestimatet. Pilene pekte særlig oppover for elektronikk- og hvitevareforretninger samt bilforhandlere.

Trykket i økonomien kan imidlertid være i sterkeste laget. Eksport- og importprisene steg med henholdsvis 0,8 og 0,3 prosent i oktober, mens ekspertene hadde spådd et fall på 0,1 prosent for begge. Også en indeks for produksjonsvirksomheten i delstaten New York kom inn langt over forventningene.