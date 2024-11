Amerikansk butikkaksje stuper 22 prosent

De europeiske børsindekser fikk en rekyl tirsdag ettermiddag, etter å ha vært ned med 1-3 prosent, men onsdag fortsatt nedturen. Det hjalp ikke at Putin tok en mer forsonlig tone enn tidligere i uken. Russlands president erklærte at han var åpen for forhandlinger om en våpenhvile i Ukraina – vel og merke med Donald Trump.

Det drysset også inn noen nye kvartalsrapporter. Elbilprodusenten Nio fortalte at inntektene ble 2,1 prosent lavere enn i fjorårets tredje kvartal og dessuten verre enn både analytikerne og ledelsens estimater. Antallet leverte kjøretøy var imidlertid rekordhøyt, og selskapet spår ytterligere vekst ut året. Nios New York-noterte aksjer var ved firetiden ned med rundt 2 prosent.

Target, en av USAs største butikkjeder, fikk enda mer juling. Kursfallet på 22 prosent skyldtes en overraskende svak topplinje, samt at inntjeningen skuffet mer enn noen gang på to år. Target har senket prisene betydelig, men sliter likevel med å få opp omsetningen. Toppsjefen forklarte elendigheten med laber kjøpekraft blant husholdningene og havnestreiken i oktober. Han nedjusterte også guidingen for 2024, etter å ha hevet den for bare tre måneder siden.

Paradoksalt meldte langt større Walmart om 5 prosent topplinjevekst og overraskende høy inntjening i samme periode. Giganten opplyste tirsdag at flere velstående amerikanere besøker deres butikker, og igjen er årsaken inflasjon og redusert kjøpekraft.

For øvrig tiltok Storbritannias årlige konsumprisveksten til 2,3 prosent i oktober, mot ventet 2,2 prosent og opp fra 1,7 prosent i september. Inflasjonen var den høyeste på seks måneder. Kjerneinflasjonen økte samtidig til 3,3 prosent, hele 0,2 prosentpoeng mer enn konsensusestimatet.

En årsak til den hardnakkede inflasjonen er at fagforeningene viser til hvor mye dyrere alt er blitt, når de forhandler om lønnsøkninger. I tredje kvartal var den avtalte lønnsveksten i eurosonen hele 5,4 prosent, mer enn noen gang siden tidlig i 1993.