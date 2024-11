– Hittil i år er omsetningen i sportskjedene ned med 5,5 prosent, og 2,8 prosent i tredje kvartal, sier adm. direktør i Norsk Sportsbransjeforening, Trond Evald Hansen.

Når XXL rapporterte om fall på 9,5 prosent i tredje kvartal og står for 30 prosent av de rapporterte tallene, ser man hvor hovedproblemet i bransjen er.

Fortsatt fall

Foreningen har foretatt sin kvartalsvise opptelling av norske sportskjeders omsetningstall, og igjen er det omsetningsfall. XXL rapporterte kraftig nedgang i salgstall, og spådde at også fjerde kvartal blir svakt under kvartalsrapporteringen 6. november. Da kom det frem at de trenger en emisjon på 600 millioner i frisk kapital. Emisjonen kan gi total utvanning av aksjonærer som ikke har penger.

MER SELGES UTEN FOR SPORTSKJEDENE Trond Evald Hansen, adm. direktør i Norsk Sportsbransjeforening. foto: Norsk Sportsbransjeforening

– Kjedetallene utgjør 13 milliarder, mens totalmarkedet er på 26,7 milliarder. All-time high på salget er 27,3 milliarder i 2021, slik at det selges fortsatt mye, men det er flere kanaler, sier han, og viser til at kjeder som Jula og Biltema selger sykler og fiskeutstyr.

Samtidig har sportskjedenes sortiment et langt høyere innslag av klær og sko enn for noen år siden.

Blant kjedene har det forsvunnet 100 butikker siden 2018 til 568 butikker ved inngangen til 2024, men fremdeles har ikke strukturen satt seg.

Sportskjedenes omsetning (Mrd. kr) 2023 2024 Endring 1. kvartal 3,01 2,71 −10,10% 2. kvartal 3,15 3,03 −3,80% 3. kvartal 3,23 3,19 −2,80% 4. kvartal 3,66 Total 13,05 Kilde: Norsk Sportsbransjeforening

– I 2014 beregnet vi at kjedene sto for 90 prosent av totalmarkedet, i dag er det 50 prosent. Det har vært mange butikknedleggelser, men dette er ikke ferdig – jeg tror det kommer flere, sier Hansen.

Kjøpte seg ferdig

En forklaring på at sportssalget er dalende, er at mange «kjøpte seg ferdig» under pandemien, med nye sykler, ski og annet. Det utstyret fungerer fortsatt helt utmerket for mange.

– Det stemmer nok til en stor grad, særlig innen felleski. I fjor hadde vi en god vinter over hele landet, likevel har man aldri målt så lavt skisalg, spesielt innen alpint. De ti siste årene er det solgt to millioner par felleski, som har utgjort 70 prosent av totalt skisalg. Mange av felleskikjøperne bytter ikke skipar ofte, men vi trenger mer vinter nå, sier han.

– Samtidig får vi høre fra kjedene at varelagrene er sunnere og marginene på vei opp for noe, sier han.