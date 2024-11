– Vi forventer en økning også i 2024/25, og vårt mål er da en omsetningsvekst på 5 prosent. Møbelbransjen viser fortsatt svak utvikling, men vi er positive ettersom vi ser at stadig flere kunder velger å gjøre sine innkjøp hos Jysk, sier Martina Pohjanen, som leder Jysk i Norge.

Finansavisen skrev i forrige uke at Jysk Norge i år deler ut rekordhøy bonus til sine ansatte etter at omsetningen i Norge økte med 6 prosent til 3.126 millioner kroner i regnskapsåret som ble avsluttet 31. august. Torsdag la Jysk-konsernet også frem resultatet for fjoråret. Den norske delen av virksomheten nådde et resultat før skatt på 346,7 millioner kroner. Det er en vekst på 18 prosent fra året før.

– I 2023/24 har vi for første gang passert 3 milliarder i omsetning. Årsaken til veksten er kundetilvekst, både i sammenlignbare fysiske butikker og online, sier Pohjanen, og legger til at produktkategorien møbler var størst i fjor.

– Sammen med interiør var det også møbler som økte mest.

Les også Vokser med hundemat og falske gresskar Lavpriskjeden Rusta vokser i Norge. Etableringsplanen er oppjustert, og også mange mindre steder i Norge vil få et Rusta-varehus.

Jysk hadde i fjor 108 butikker i Norge; det samme antallet som året før. Én butikk ble åpnet mot slutten av fjoråret, mens en butikk i Sandnes ble stengt.

Jysk Norge* (Mill. kr.) 2023/24 2022/23 Driftsinntekter 3.126 2.948,1 Driftsresultat 338,4 294,6 Resultat før skatt 346,7 293,7 Årsresultat 270,4 228,9 *Avvikende regnskapsår, 01.09-31.08

– Lønnsomhetsvinner

Omsetningsmessig ble det rekord for Jysk Norge i fjor. Resultatet var imidlertid høyere både i 2020/21 og 2021/22.

– Det skyldes strategiske investeringer i oppgradering av våre butikker til nytt butikkskonsept. Her har vi investert over 250 millioner kroner de siste tre årene. Dette er hovedfaktoren som har påvirket driftsresultatet i disse årene. I tillegg kommer høyere lønnskostnader og inflasjon, sier Pohjanen.

Jysk Norge kunne imidlertid notere en resultatmargin før skatt på 11,1 prosent for fjoråret, mot 10 prosent i 2022/23.

– Handelsrapporten fra Virke viser at Jysk er lønnsomhetsvinneren blant kjedene med fysiske butikker i møbelbransjen, sier Pohjanen.

– Skal dere åpne nye butikker i 2024/25?

– Vi har planlagt å åpne to butikker i 2024/25; på Ås og i Slemmestad. Vi vil gjerne åpne flere butikker, hovedsakelig i Stor-Oslo, og leter etter passende lokaler, sier Pohjanen.

– Butikken i Sandnes sentrum ble stengt som følge av at lokalet skulle rives. Vi vil gjerne også åpne en ny butikk i Sandnes en gang i fremtiden, fortsetter hun.