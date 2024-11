XXL-kriseemisjon nedstemt

XXL kunngjorde torsdag at den ekstraordinære generalforsamlingen ikke godkjente styrets forslag om en fullt garantert emisjon på 600 millioner kroner. Selskapet vil derfor gjennomføre en alternativ transaksjonsstruktur som tidligere annonsert, opplyser selskapet i en børsmelding.

Største aksjonær, Altor, og flere andre storeiere som til sammen hadde 51,4 prosent av stemmene, hadde på forhånd gitt garantier for emisjonen, som krevde minst to tredjedels oppslutning flertall.

Men den nest største aksjonæren, britiske Frasers Group, hadde derimot ikke gitt sin støtte i forkant av generalforsamlingen.

Selskapets alternative løsning, krevde kun 50 prosent støtte og ble dermed vedtatt. Imidlertid var det 37 prosent av de stemmegivende som stemte imot alle forslagene, blant annet Fraser Group.



Les også Sjokklav kurs på XXL-emisjon Sportsgiganten XXL blir priset til latterlige 2,5 millioner når selskapet skal refinansieres for 600 millioner. Børskollapsen gjør at emisjonskursen bare blir 10 øre, og da drukner gamle XXL-eiere i nær syv milliarder nye aksjer.

Oppretter nytt selskap

Den alternative løsningen innebærer etablering av et nytt, heleid datterselskap, XXL Holding. Dette selskapet vil overta vesentlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra XXL og hente ny egenkapital i form av en garantert emisjon på 375 millioner kroner. Eksisterende aksjonærer i XXL vil motta tegningsretter til den alternative emisjonen som et utbytte i form av tingsinnskudd, fordelt i forhold til deres aksjebeholdning.

Aksjene i XXL vil handles med rett til tegningsretter frem til en dato er fastsatt av styret. Når tegningsrettene er utstedt, kan de brukes til å tegne nye aksjer i XXL Holding.

Tegningsperioden i XXL Holding ventes å starte i januar 2025 og vil vare i en periode på 14 dager fra oppstartsdatoen. Oppstart av tegningsperioden avhenger blant annet av at XXL Holding publiserer et prospekt for emisjonen.

Tegningsrettene vil bli søkt notert på Euronext Growth Oslo i starten av tegningsperioden. I tillegg planlegger XXL Holding notering av sine aksjer, inkludert de nye aksjene, på Euronext Growth Oslo etter fullføring av emisjonen.