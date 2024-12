AstraZeneca og Footlocker får juling

AstraZeneca-kursen sank med godt over 3 prosent onsdag. HSBC senket sitt kursmål for legemiddelprodusenten fra 14.070 til 13.720 pence, men opprettholdt en kjøpsanbefaling. Dagens nivå ligger rundt 10.500 pence, mens meglerhusenes gjennomsnittlige kursmål er 14.000 pence. Hele 18 av de 26 analytikerne som dekker aksjen mener den er et godt kjøp.

Davide Campari, som blant annet eier brennevinsmerkene Grand Marnier og Cinzano, steg derimot med mer enn 4 prosent. Den positive markedsreaksjonen skyldtes at bransjeveteranen Simon Hunt tar over som adm. direktør. Ledelsesendringen kom i kjølvannet av et kursfall på mer enn 40 prosent hittil i år.

I USA var Foot Locker, en av landets ledende skoforhandlere, blant de største børstaperne. Kursen stupte 12 prosent, etter at butikkjeden meldte om skuffende inntekter og inntjening i tredje kvartal. På en sammenlignbar basis økte omsetningen med blodfattige 2,4 prosent fra samme periode året før, selv om 6 prosent av selskapets forretninger stengte dørene. Ledelsen skyldte på svak kjøpekraft blant kundene, som typisk befinner seg i lavinntekts- og middelklassesegmentet. De dårlige forholdene ventes å vedvare, og guidingen for hele 2024 ble betydelig nedjustert.

Programvaregiganten Salesforce overrasket derimot positivt og ble belønnet med en kursoppgang på rundt 9 prosent. Både topplinjeveksten på 8 prosent og ledelsens oppjusterte inntektsguiding for 2025 oversteg konsensusestimatet, mens inntjeningen i tredje kvartal og det forespeilte intervallet for fjerde kvartal var noe lavere enn analytikerne hadde sett for seg. Ledelsens snakk om kunstig intelligens-prosjekter bidro trolig til den hyggelige kursutviklingen. Selskapet har blant annet laget AI-utstyrte «chatbots» som markedsføres under navnet Agentforce. Salesforce-kursen er nå opp med 45 prosent på et år og 130 prosent på fem år.

På makrofronten viste tall fra lønnsbehandlingsfirmaet ADP at sysselsettingen i USAs næringsliv økte med 146.000 i november. På forhånd var 150.000 ventet. I tillegg ble oktober-målingen revidert fra 233.000 til bare 184.000.