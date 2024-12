Paris-børsen i medvind

Paris-børsen hadde medvind fredag, med en oppgang på rundt 1,4 prosent. En årsak var kursløft på 3-6 prosent for luksusaksjene LVMH, Hermes og Gucci-eieren Kering, som har en samlet vekt på mer enn 15 prosent i Cac 40-indeksen. Også brennevinsprodusenten Pernod Ricard og bilkonsernet Renault gjorde det bra.

Oppturen skyldtes blant annet tegn på bedre økonomiske utsikter i Kina, som er et av verdens største luksusmarkeder. Enkelte analytikere viste dessuten til håp om at Frankrike klarer å få på plass et realistisk statsbudsjett i løpet av de kommende ukene. Landets regjering ble felt onsdag, etter at et mistillitsforslag fikk støtte i parlamentet.

Også overraskende sterke sysselsettingstall fra USA skapte god stemning blant investorene. I november ble det angivelig skapt 227.000 nye arbeidsplasser, mot ventet 214.000. Samtidig ble nivåene for september og oktober revidert opp. I de seneste årene har revideringene hovedsakelig vært nedover.

Rapporten var likevel ikke tilstrekkelig oppmuntrende til å gi Fed en grunn til holde styringsrenten uendret på rentemøtet den 18. desember. Tvert imot priser derivatmarkedet nå inn en 91 prosent sannsynlighet for et kutt på et kvart prosentpoeng, hvilket er opp fra 71 prosent torsdag. En forklaring kan være at det amerikanske arbeidsledigheten i forrige måned steg til 4,2 prosent, mens økonomene hadde ventet en stabilisering på 4,1 prosent.

Blant enkelteaksjene i USA var Lululemon Athletica opp med 16 prosent ved firetiden fredag. Kleskjeden la frem overraskende sterke topp- og bunnlinjetall for tredje kvartal, mens guidingen for julesesongen var på linje med analytikernes forventninger. Den årlige omsetningsveksten på 9 prosent skyldtes sterk etterspørsel utenfor hjemmemarkedet. I USA sank salget derimot med 2 prosent på en sammenlignbar basis.

«Meme-aksjen» AMC Entertainment svekket seg derimot med mer enn 8 prosent. Kinokjeden har besluttet å utstede 50 millioner nye aksjer, noe som vil øke totalen fra 376 til 426 millioner.