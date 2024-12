DNB Markets-analytiker Ole Martin Westgaard venter gode tider for Europris i fjerde kvartal 2024. Han oppgraderer nå aksjen fra hold til kjøp, samtidig som han hever kursmålet fra 73 til 85 kroner. Analytikeren mener verdsettelsen fremstår som attraktiv i forhold til tilsvarende selskaper.

Analysefakta Aksje: Europris

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Kjøp (Hold)

Kursmål: 85 (73)

Westgaard forventer et EBITDA-resultat i fjerde kvartal som ligger fire prosent over konsensus, drevet av sterk vekst på like-for-like-basis og forbedring i bruttomarginen i Norge. For fjerde kvartal anslås inntekter på 4,41 milliarder kroner og et justert EBITDA-resultat på 866 millioner kroner, med spesielt sterk utvikling i Norge.

Økt etterspørsel etter julevarer og høyere bruttomarginer, samt positiv salgsutvikling under Black Week trekkes frem som mulige kurstriggere. For Sverige forventes imidlertid fortsatt press på marginene, selv om valutaeffekter og utvidelse av butikker gir en viss støtte.

DNB Markets har også oppjustert sitt anslag for konsernets driftsresultat i 2025 med én prosent, grunnet høyere inntekter og lavere driftskostnader i Norge.

Tirsdag omsettes aksjen for 74,50 kroner, opp 5,9 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.