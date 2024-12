DNB Markets-analytiker Ole Martin Westgaard forventer at Komplett vil legge frem et justert EBIT-resultat på 73 millioner kroner i fjerde kvartal 2024, noe som er 17 prosent under konsensus på 87 millioner kroner. Det skyldes begrenset inntektsvekst og press på bruttomarginen, spesielt i Sverige.

Analysefakta Aksje: Komplett

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Hold (Hold)

Kursmål: 8,00 (8,00)

I sin analyse opererer Westgaard med en bruttomargin på 13,8 prosent, en nedgang på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor. DNB Markets opprettholder sin holdanbefaling på Komplett-aksjen, hvor kursmålet er på 8,00 kroner.

Westgaard fremhever at markedet for elektronikk forblir utfordrende, men han ser et potensial for bedring i 2025, drevet av høyere etterspørsel grunnet produktlanseringer og teknologiske oppgraderinger. Selv om balansen er svak, forventer han at selskapet vil være innenfor lånevilkårene ved utgangen av fjerde kvartal 2024.

DNB Markets kutter estimatene for justert driftsresultat i perioden 2024-2025 med ca. fem prosent, ettersom noe høyere inntekter blir oppveid av lavere marginer.

Onsdag omsettes aksjen for 8,24 kroner, opp 1,5 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.