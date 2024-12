Kraftig kursfall for Zara-eier

Det var knyttet mye spenning til onsdagens inflasjonsrapport fra USA, ettersom betydelige overraskelser kunne påvirke Feds rentebeslutning neste onsdag. Fasiten viste seg imidlertid å være det amerikanerne kaller en «nothingburger». Den årlige konsumprisveksten steg fra 2,6 i oktober til 2,7 prosent i forrige måned, mens kjerneinflasjonen holdt seg på 3,3 prosent – begge deler helt i tråd med konsensusestimatene.

Statistikken bidro til at derivatmarkedet i dag priser inn 96 prosent sannsynlighet for at USAs sentralbank kutter styringsrenten med et kvart prosentpoeng. Dette er opp fra bare 78 prosent for en uke siden. Paradoksalt nok har USAs inflasjon nå steget i to måneder på rad, og vi må helt tilbake til mars for å finne en høyere månedlig konsumprisvekst.

I aksjemarkedet bidro inflasjonstallene til at S&P 500-indeksen var opp med 0,7 prosent ved firetiden onsdag. Også gullprisen og bitcoinkursen steg betydelig, selv om begge fremdeles er lavere enn rekordnoteringene tidligere i år.

Blant enkeltaksjene fikk Zara-eieren Inditex et kursfall på 6 prosent, etter at det spanske kleskonglomeratet la frem skuffende salgstall. Omsetningsveksten i de ni månedene frem til 31. oktober lå på 10,5 prosent, justert for valutaendringer, men nivået sank til 9 prosent i perioden 1. november til 9. desember. Ledelsen planlegger dessuten å investere 900 millioner euro årlig i bedre logistikksystemer i regnskapsårene 2024 og 2025.

I USA snakkes det mye om at redusert kjøpekraft svekker salget i butikkene. En viktige faktor er imidlertid at stadig mer omsetning flyttes til store nettforhandlere. Dette bidro til at kjøpesenterkjeden Macy's la frem skuffende topplinjetall for tredje kvartal og venter et omsetningsfall på 4,3 prosent i 2024. I tillegg ble guidingen for årets inntjening nedjustert. Som om ikke det var nok, tilføyde konsernet at en ansatt har klart å skjule 151 millioner dollar i fraktkostnader over en treårsperiode. Aksjekursen stupte 9 prosent.