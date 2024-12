I retur vil EU-land kunne eksportere sine varer uten avgifter til de fem landene. Tyskland, EUs sterkeste stat, ivrer for avtalen fordi den kan dempe krisen i landets bilindustri.

Vil ramme matleveranser

Bønder rundt om i Europa har nå de jevnlige videomøter hvor de diskuterer mulige aksjonsformer for å få stanset EU-avtalen med Mercosur, ifølge The Telegraph.

Og tiltakene bøndene vil ta i bruk vil merkes.

– Vi kan stanse distribusjonen av mat til dagligvarebutikkene, sier Bart Dickens til den britiske avisen.

Han leder i organisasjonen Farmers Defence Force Belgium, en organisasjon som har koordinert protestaksjoner tidligere. Nå håper han at europeiske bønders protester blir så sterke og hørt, at EU-land snur og ikke stemmer for avtalen.

– Hvis du dreper bonden, kan hyllene i dagligvarebutikkene bli tomme og du kan ikke få kjøpt det du vil lenger, sier Dickens.

Det er først og fremst bønder i Frankrike og Belgia som rasler med sablene, men de har støtte blant kolleger i Spania, Nederland, Italia og flere EU-land øst i Europa.

Les også Egoistiske bønder

Store volumer av kjøtt

Blir avtalen inngått, vil kjøttprodusenter i Sør-Amerika tollfritt kunne eksportere 99.000 tonn med storfekjøtt og 180.000 tonn med fjærkre til EU-land.

De tilsvarer kjøtt produsert av fire millioner kyr og okser og kjøtt fra 600 millioner fugler. Volumet av storfekjøtt tilsvarer 18 prosent av EU-landenes produksjon, skriver The Telegraph.

De europeiske bøndene frykter de blir utkonkurrert som følge av avtalen, som vil føre til at mange må legge ned gårdsdriften.

– Europeiske bønder blir trolig tvunget til å kutte prisene sine for å kunne konkurrere med sør-amerikanske produkter. I løpet av få år har 20 prosent av gårdene lagt ned driften, og vi risikerer å miste enda flere, sier Massimiliano Giansanti som leder Italias eldste bondeorganisasjon Confagricoltura.